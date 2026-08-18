Свердловскому экс-замминистра экономики Шилиманову отказали в УДО

Суд отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) бывшему заместителю министра экономики Свердловской области Михаилу Шилиманову, осужденному за посредничество во взяточничестве, сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Шилиманов

Фото: Александр Штольц / Коммерсантъ Михаил Шилиманов

Фото: Александр Штольц / Коммерсантъ

Помощник Свердловского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях отметил, что Шилиманов не выплатил штраф, назначенный по приговору суда, а также допустил нарушения в период отбывания наказания. По этой причине в удовлетворении ходатайства было отказано. На день рассмотрения судом ходатайства неотбытая экс-министром часть назначенного судом наказания в виде лишения свободы составила два года пять месяцев 25 дней.

В июле 2021 года Октябрьский райсуд Екатеринбурга приговорил Михаила Шилиманова к восьми годам лишения свободы в колонии и штрафу 13 млн руб. Суд установил, что он был посредником в передаче взяток бывшему главе особой экономической зоны «Титановая долина» Артемию Кызласову. В марте Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство адвоката экс-замминистра о смягчении наказания и постановил перевести его в колонию-поселение.

Ирина Пичурина