В Техасе приостановлена прокладка дорог к месту строительства пограничной стены
Федеральные власти США временно остановили работы на территории национального парка Биг-Бенд в Техасе, связанные со строительством стены на границе США и Мексики. Об этом сообщают американские СМИ, в том числе USA Today. Отмечается, что, хотя в самом парке возведение стены не планировалось, в начале августа там начали прокладывать дороги к месту непосредственного строительства.
Биг-Бенд, основанный в 1944 году, является крупным заповедником на юго-западе Техаса, названным в честь изгиба реки Рио-Гранде по границе с Мексикой. Он охраняет экосистему пустыни Чиуауа, глубокие речные каньоны и горный массив Чисос. Активисты и жители региона утверждают, что даже такие работы, как прокладка дорог при помощи экскаваторов и бульдозеров, наносят серьезный урон экосистеме парка. Представители Погранично-таможенной службы заявили, что проведут оценку на месте и встретятся с заинтересованными сторонами.
Всего с начала второго срока американского президента Дональда Трампа было построено около 49 км новых пограничных заграждений, притом что общий план строительства предполагает возведение почти 3,2 тыс. км к 2029 году. На данный момент возведение стены фактически остановлено.
В феврале 2026 года сообщалось, что ключевые контракты на строительство около 322 км пограничной стены на границе США и Мексики застряли в аппарате Министерства внутренней безопасности из-за бюрократических задержек, требующих персонального утверждения министром Кристи Ноэм контрактов на сумму свыше $100 тыс. С начала второго срока Дональда Трампа было построено лишь около 48 км новых заграждений, при общем плане возведения 3,2 тыс. км к 2029 году.
В марте 2025 года вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что Дональд Трамп намерен полностью завершить строительство стены к концу своего второго срока в 2029 году, подчеркивая важность физической структуры пограничной стены. В ноябре 2023 года губернатор Техаса Грег Эббот также опубликовал видео строительства нового участка стены, заявляя, что Техас — единственный штат, строящий свою пограничную стену.
В 2025 году Дональд Трамп допускал использование вооруженных сил США для борьбы с наркокартелями на территории Мексики, обвиняя страну в недостаточном контроле над мигрантами и наркотиками, проникающими в США. Во время своего первого президентского срока, в 2016 году, возведение американо-мексиканской стены стало одним из главных пунктов его предвыборной программы.