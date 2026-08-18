В Техасе приостановлена прокладка дорог к месту строительства пограничной стены

Федеральные власти США временно остановили работы на территории национального парка Биг-Бенд в Техасе, связанные со строительством стены на границе США и Мексики. Об этом сообщают американские СМИ, в том числе USA Today. Отмечается, что, хотя в самом парке возведение стены не планировалось, в начале августа там начали прокладывать дороги к месту непосредственного строительства.

Биг-Бенд, основанный в 1944 году, является крупным заповедником на юго-западе Техаса, названным в честь изгиба реки Рио-Гранде по границе с Мексикой. Он охраняет экосистему пустыни Чиуауа, глубокие речные каньоны и горный массив Чисос. Активисты и жители региона утверждают, что даже такие работы, как прокладка дорог при помощи экскаваторов и бульдозеров, наносят серьезный урон экосистеме парка. Представители Погранично-таможенной службы заявили, что проведут оценку на месте и встретятся с заинтересованными сторонами.

Всего с начала второго срока американского президента Дональда Трампа было построено около 49 км новых пограничных заграждений, притом что общий план строительства предполагает возведение почти 3,2 тыс. км к 2029 году. На данный момент возведение стены фактически остановлено.

Екатерина Наумова