Акции ДВМП выросли на 18% на новостях об одобрении сделки «Росатома» с DP World
Акции ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП; головная структура группы FESCO) на торгах Мосбиржи 18 августа прибавляли 18,1% и составляли 67,6 руб. за штуку. По состоянию на 10:15 котировки компании торговались на отметке 65 руб. за бумагу (+13,56%).
Так акции ДВМП отреагировали на сообщение об одобрении правкомиссией сделки «Росатома» с дубайским портовым оператором DP World по созданию совместного предприятия (СП). В соглашении, помимо дочерней структуры «Росатома» «Глобальная логистика», участвует и ДВМП (на 92,5% принадлежит российской госкорпорации).
В новом СП, которое создадут на базе «Глобальной логистики», российская сторона получит 51%. В качестве взноса «Росатом» использует FESCO, взнос DP World будет денежным.
Правкомиссия по иностранным инвестициям одобрила сделку «Росатома» и дубайского портового оператора DP World по созданию совместного предприятия (СП) 18 августа 2026 года. Ранее, 24 декабря 2025 года, «Росатом» зарегистрировал ООО «Глобальная логистика», в которое планируется внести 92,5% акций Дальневосточного морского пароходства (ДВМП).
Российская госкорпорация получит 51% в новом СП, а DP World — 49% в обмен на денежный вклад. Это будет второе совместное предприятие «Росатома» и DP World: в 2023 году они уже создали компанию «Международная контейнерная логистика» для развития цепочек поставок между странами БРИКС. Партнерство призвано развивать глобального логистического оператора и усиливать транспортный потенциал, включая Северный морской путь, оператором которого «Росатом» выступает с 2018 года.
За несколько месяцев до этого, 7 апреля 2026 года, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже согласовала сделку «Росатома» и DP World по выкупу 49% в СП, через которое планируется получить долю в ДВМП. Тогда акции ДВМП также отреагировали на новости о сделке, вырастая на 11,5% на Мосбирже.