Акции ДВМП выросли на 18% на новостях об одобрении сделки «Росатома» с DP World

Акции ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП; головная структура группы FESCO) на торгах Мосбиржи 18 августа прибавляли 18,1% и составляли 67,6 руб. за штуку. По состоянию на 10:15 котировки компании торговались на отметке 65 руб. за бумагу (+13,56%).

Так акции ДВМП отреагировали на сообщение об одобрении правкомиссией сделки «Росатома» с дубайским портовым оператором DP World по созданию совместного предприятия (СП). В соглашении, помимо дочерней структуры «Росатома» «Глобальная логистика», участвует и ДВМП (на 92,5% принадлежит российской госкорпорации).

В новом СП, которое создадут на базе «Глобальной логистики», российская сторона получит 51%. В качестве взноса «Росатом» использует FESCO, взнос DP World будет денежным.