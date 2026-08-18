Правкомиссия одобрила сделку «Росатома» с компанией DP World из ОАЭ

Правкомиссия по иностранным инвестициям одобрила сделку корпорации «Росатом» c дубайским портовым оператором DP World по созданию совместного предприятия. Об этом сообщает РБК со ссылкой на четыре источника, а также представителя «Росатома». Информацию также подтвердили «РИА Новости» в госкорпорации.

«Сейчас стороны занимаются досогласованием юридически обязывающей документации», — отметили в пресс-службе. Там также отказались раскрывать какие-либо детали сделки. По словам представителя «Росатома», до завершения надлежащих корпоративных процедур подробности «коммерчески чувствительны».

Будущую совместную компанию ООО «Глобальная логистика» «Росатом» создал в конце декабря 2025 года. Ее главой стала директор по развитию бизнеса корпорации Екатерина Ляхова, которая ранее возглавила УК «Дело». По словам опрошенных изданием экспертов, одной из точек сотрудничества может стать Северный морской путь (СМП). «Росатом» выполняет функции оператора СМП с 2018 года.

Компания DP World принадлежит правительству ОАЭ. Этот портовый оператор — один из крупнейших в мире. В его транспортно-логистическую сеть входят более 300 бизнес-единиц в 76 странах.