Главное на рынке недвижимости к утру 18 августа

Центр инжиниринговых услуг при проектировании и строительстве (ЦИУПС) приобрел на торгах за 6,08 млрд руб. 100% ООО «Родник» и ООО «УК “Содействие”», конфискованных у бывшего владельца «Макфа» Михаила Юревича. Это следует из данных на портале Российского аукционного дома (РАД). Сделка прошла по цене, минимально допустимой условиями аукциона, — стартовая цена составляла 12,16 млрд руб. Второй претендент — ООО «Паландер» — судя по всему, ценовое предложение не сделал. Последний раз торги по этим активам проходили 5 августа, тогда их не смогли продать из-за отсутствия заявок. ЦИУПС создан в 2023 году, его владелец — Тимофей Белов. Компания занимается разработками архитектурных проектов.

Девелопер «Экострой», принадлежащий застройщику «Колди», приобрел два смежных участка общей площадью 0,16 гектара на Скотопрогонной улице в Москве, пишет Telegram-канал «Стройки — и точка». Сейчас на площадке располагается двухэтажное административное здание с автосервисами. Что девелопер планирует построить на участке — пока неизвестно. Покупка может быть связана с планами по консолидации территории для будущего крупного проекта, отмечается в публикации.

Подконтрольная «Союз Маринс Групп» сеть Marins Hotels выкупила четырехзвездную гостиницу «Амбассадор» на улице Римского-Корсакова в центре Санкт-Петербурга, узнал «Ъ». По оценкам экспертов, сумма сделки могла составить около 3 млрд руб. Ее закрыли 11 августа. Покупателем ООО «РК 5–7» выступило АО «Интеринвест М» под руководством управляющего Marins Hotels Павла Князева. Отель площадью 17,2 тыс. кв. м рассчитан на 251 номер. Ранее им владели соучредители компании «Петербургские отели» Бексолт Давлатов и Виктор Прокопцов.

Поставщик рыбы и морепродуктов «Юнифрост» арендовал у оператора Aspace помещения площадью около 3,3 тыс. кв. м в сервисном офисе «Aspace Никольская» в центре Москвы, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. По оценкам экспертов, аренда может обойтись в 22–26,4 млн руб. в месяц с учетом НДС. Всего сервисный офис в Ветошном переулке вблизи Кремля рассчитан на 917 рабочих мест.

Торги по продаже торгово-развлекательного комплекса (ТРК) «Зеленопарк» площадью 140 тыс. кв. м в подмосковном Солнечногорске не состоялись из-за отсутствия заявок. Начальная цена составляла 7,09 млрд руб., а минимальная — 6,23 млрд руб. Продажу осуществляют по поручению ПАО «Сбербанк Капитал». Вместе со зданием покупателю предлагалось право собственности на участок площадью более 37 га. 86% площадей ТРК сданы в аренду. Впервые ТРК «Зеленопарк» выставили на продажу в 2022 году. Тогда стартовая цена составляла 18,7 млрд руб.