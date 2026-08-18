ЦИК вычеркнул «Яблоко» из бюллетеня на выборах в Госдуму

Центризбирком (ЦИК) отменил регистрацию федерального списка партии «Яблоко» на предстоящих выборах депутатов Государственной думы. Решение комиссии основано на позиции Верховного суда (ВС), устоявшей накануне в апелляционной коллегии.

Согласно постановлению ЦИКа, вторая строчка, занятая «Яблоком» в результате жеребьевки, будет исключена из бюллетеня. Сразу за первым номером («Единая Россия») будет следовать третий (ЛДПР).

«Яблоко» заняло вторую строчку в бюллетене в результате жеребьевки 30 июля. Именно после этого результата началось публичное осуждение антивоенной позиции партии со стороны лидеров парламентской оппозиции, итогом которого стал иск непарламентской «Родины» в Верховный суд.

ВС постановил снять федеральный список «Яблока» с выборов 10 августа. В основу решения легли обвинения партии в иностранном финансировании, не оплаченной из избирательного фонда агитации и нарушении авторских прав. «Яблоко», не согласившись с ВС, попыталось 17 августа обжаловать решение в апелляционной коллегии, однако суд своей позиции не изменил.

Подробнее — в материале «Верховный суд вычистил "Яблоко"».