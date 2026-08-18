ЦИК исключил «Яблоко» из бюллетеня на выборах в Госдуму

Составлено ИИ-Ассистентъ

17 августа 2026 года апелляционная коллегия Верховного суда (ВС) подтвердила решение о снятии федерального списка партии «Яблоко» с выборов в Госдуму, что сделало решение первой инстанции законным и окончательным. По словам председателя «Яблока» Николая Рыбакова, партия обжалует это решение в президиуме Верховного суда, а затем, если потребуется, в Конституционном суде.

Иск о снятии «Яблока» с выборов в Госдуму был подан партией «Родина» 7 августа 2026 года. Верховный суд 10 августа удовлетворил этот иск, признав, что «Яблоко» нарушило авторские права при использовании интеллектуальной собственности в агитационных материалах, в частности, из-за цитирования стихотворения «Пусть всегда будет солнце» и использования изображений Дмитрия Медведева, Виктории Бони, а также кадров из фильма «Война и мир» без разрешений. ЦИК также предоставил данные об иностранном финансировании, выявленном у «контрагентов» «Яблока», однако вопрос финансирования не стал предметом рассмотрения по текущему иску.