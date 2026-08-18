В Подмосковье заявили о фейках по теме отключения электричества после атаки БПЛА

В Павлово-Посадском городском округе Подмосковья подача электроэнергии потребителям осуществляется в штатном режиме. Об этом заявил врио главы округа Сергей Балашов. По его словам, в соцсетях по этой теме распространяют фейки.

«Эти сведения не соответствуют действительности, — написал чиновник в Telegram. — Электроснабжение во всех населенных пунктах округа осуществляется в штатном режиме, никаких плановых или аварийных отключений не производится».

«Мособлэнерго» ранее сообщило, что в Павлово-Посадском филиале с 05:30 мск ввели особый режим работы. В сообщении указывалось, что из-за повреждения сетей были обесточены 109 трансформаторных подстанций в городских округах Ликино-Дулево и Орехово-Зуево. Также сообщалось, что «под отключение попали более 10 тысяч потребителей и 46 социально значимых объектов». Позже в «Мособлэнерго» уточнили число обесточенных потребителей — пять тысяч.