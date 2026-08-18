В Подмосковье заявили о фейках по теме отключения электричества после атаки БПЛА
Власти Павловского Посада заявили о штатном электроснабжении после атаки БПЛА
В Павлово-Посадском городском округе Подмосковья подача электроэнергии потребителям осуществляется в штатном режиме. Об этом заявил врио главы округа Сергей Балашов. По его словам, в соцсетях по этой теме распространяют фейки.
«Эти сведения не соответствуют действительности, — написал чиновник в Telegram. — Электроснабжение во всех населенных пунктах округа осуществляется в штатном режиме, никаких плановых или аварийных отключений не производится».
«Мособлэнерго» ранее сообщило, что в Павлово-Посадском филиале с 05:30 мск ввели особый режим работы. В сообщении указывалось, что из-за повреждения сетей были обесточены 109 трансформаторных подстанций в городских округах Ликино-Дулево и Орехово-Зуево. Также сообщалось, что «под отключение попали более 10 тысяч потребителей и 46 социально значимых объектов». Позже в «Мособлэнерго» уточнили число обесточенных потребителей — пять тысяч.
В Павлово-Посадском округе 18 августа 2026 года в результате атаки беспилотников в деревне Кузнецы полностью сгорел частный дом, а в самом Павловском Посаде загорелась кровля многоквартирного дома, при этом жильцы были эвакуированы и никто не пострадал. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что за эту ночь силы ПВО сбили над регионом более 150 беспилотников, и наиболее серьезные последствия зафиксированы именно в Павлово-Посадском округе. В этот же день в городах Ликино-Дулево и Орехово-Зуево более 10 тысяч потребителей и 46 социально значимых объектов остались без электричества из-за повреждения оборудования, что привело к введению особого режима работы в Павлово-Посадском филиале АО «Мособлэнерго» с 05:30 мск.