В двух городах Подмосковья произошел блэкаут после атаки беспилотников
В подмосковных городах Ликино-Дулево и Орехово-Зуево более 10 тыс. потребителей и 46 социально значимых объектов оказались без электроснабжения из-за «повреждения оборудования вышестоящей организации». Об этом сообщили в пресс-службе АО «Мособлэнерго».
«В Павлово-Посадском филиале АО “Мособлэнерго” с 05:30 мск 18 августа 2026 года введен особый режим работы», — рассказали в организации. Обесточены 109 трансформаторных подстанций АО «Мособлэнерго».
Для восстановления электроснабжения задействовали аварийные бригады и 35 передвижных электростанций мощностью 17 МВт. На ремонт потребуется около двух часов. «Энергетики делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения», — указывается в публикации.
Глава Московской области Андрей Воробьев сообщал, что за прошедшую ночь силы ПВО сбили над регионом более 150 беспилотников. По его словам, самые серьезные последствия зафиксированы в Павлово-Посадском округе. В частности, там полностью сгорел частный дом, а также возник пожар в многоквартирном доме. Жильцов эвакуировали.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что за прошедшую ночь 18 августа 2026 года силы ПВО уничтожили более 150 беспилотных летательных аппаратов. Среди пострадавших от этого налета оказалась 10-летняя девочка в Раменском округе, госпитализированная с ранением кисти после падения беспилотника на частный дом. Также были пострадавшие в Богородском округе и Коломне.
Помимо Павлово-Посадского округа, где сгорел частный дом и загорелся многоквартирный дом, серьезные последствия были зафиксированы и в других местах Подмосковья. В Богородском округе повреждены два частных дома и загорелся гостевой дом, а в районе Атлант-парка беспилотник ударил по складу Wildberries, где пожар был локализован. В Коломне из-за обломков дрона загорелся торговый павильон, повреждены здания ЗАГСа, магазина и окна жилого дома.
В Котельниках загорелись строительные леса и изоляционные материалы на территории строящегося ЖК, а в Электростали повреждены автомобиль и трансформаторная подстанция. В Раменском округе поврежден частный дом в СНТ «Раменье». Аналогичные инциденты происходили ранее в 2025 году, когда 4 июля в Сергиевом Посаде после атаки беспилотников загорелась электроподстанция, что привело к отключению света у более 40 тысяч человек. Также 28 мая 2025 года в Чехове были повреждены три жилых дома из-за атаки беспилотников.