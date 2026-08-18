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В двух городах Подмосковья произошел блэкаут после атаки беспилотников

В подмосковных городах Ликино-Дулево и Орехово-Зуево более 10 тыс. потребителей и 46 социально значимых объектов оказались без электроснабжения из-за «повреждения оборудования вышестоящей организации». Об этом сообщили в пресс-службе АО «Мособлэнерго».

«В Павлово-Посадском филиале АО “Мособлэнерго” с 05:30 мск 18 августа 2026 года введен особый режим работы», — рассказали в организации. Обесточены 109 трансформаторных подстанций АО «Мособлэнерго».

Для восстановления электроснабжения задействовали аварийные бригады и 35 передвижных электростанций мощностью 17 МВт. На ремонт потребуется около двух часов. «Энергетики делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения», — указывается в публикации.

Глава Московской области Андрей Воробьев сообщал, что за прошедшую ночь силы ПВО сбили над регионом более 150 беспилотников. По его словам, самые серьезные последствия зафиксированы в Павлово-Посадском округе. В частности, там полностью сгорел частный дом, а также возник пожар в многоквартирном доме. Жильцов эвакуировали.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что за прошедшую ночь 18 августа 2026 года силы ПВО уничтожили более 150 беспилотных летательных аппаратов. Среди пострадавших от этого налета оказалась 10-летняя девочка в Раменском округе, госпитализированная с ранением кисти после падения беспилотника на частный дом. Также были пострадавшие в Богородском округе и Коломне.

Помимо Павлово-Посадского округа, где сгорел частный дом и загорелся многоквартирный дом, серьезные последствия были зафиксированы и в других местах Подмосковья. В Богородском округе повреждены два частных дома и загорелся гостевой дом, а в районе Атлант-парка беспилотник ударил по складу Wildberries, где пожар был локализован. В Коломне из-за обломков дрона загорелся торговый павильон, повреждены здания ЗАГСа, магазина и окна жилого дома.

В Котельниках загорелись строительные леса и изоляционные материалы на территории строящегося ЖК, а в Электростали повреждены автомобиль и трансформаторная подстанция. В Раменском округе поврежден частный дом в СНТ «Раменье». Аналогичные инциденты происходили ранее в 2025 году, когда 4 июля в Сергиевом Посаде после атаки беспилотников загорелась электроподстанция, что привело к отключению света у более 40 тысяч человек. Также 28 мая 2025 года в Чехове были повреждены три жилых дома из-за атаки беспилотников.

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