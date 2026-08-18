В двух городах Подмосковья произошел блэкаут после атаки беспилотников

В подмосковных городах Ликино-Дулево и Орехово-Зуево более 10 тыс. потребителей и 46 социально значимых объектов оказались без электроснабжения из-за «повреждения оборудования вышестоящей организации». Об этом сообщили в пресс-службе АО «Мособлэнерго».

«В Павлово-Посадском филиале АО “Мособлэнерго” с 05:30 мск 18 августа 2026 года введен особый режим работы», — рассказали в организации. Обесточены 109 трансформаторных подстанций АО «Мособлэнерго».

Для восстановления электроснабжения задействовали аварийные бригады и 35 передвижных электростанций мощностью 17 МВт. На ремонт потребуется около двух часов. «Энергетики делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения», — указывается в публикации.

Глава Московской области Андрей Воробьев сообщал, что за прошедшую ночь силы ПВО сбили над регионом более 150 беспилотников. По его словам, самые серьезные последствия зафиксированы в Павлово-Посадском округе. В частности, там полностью сгорел частный дом, а также возник пожар в многоквартирном доме. Жильцов эвакуировали.