В Екатеринбург привезли 15 новых «автобусов-гармошек»

В Екатеринбург прибыли 15 новых «автобусов-гармошек» от производителя Volgabus. Они выйдут на маршруты № 50, 64 и 67, сообщил глава города Алексей Орлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Алексея Орлова Фото: Telegram-канал Алексея Орлова

Новые автобусы могут вмещать до 200 пассажиров. Они оснащены системой кондиционирования и обогрева, информационным табло, камерами наблюдения, устройствами для зарядки смартфонов. В них также предусмотрены специальные места для маломобильных категорий граждан.

По словам мэра, в этом году городской автобусный парк пополнится 120 новыми машинами. «Планомерно движемся к тому, чтобы жители и гости Екатеринбурга пользовались полностью современным и комфортным общественным транспортом»,— отметил господин Орлов.

Ранее в Екатеринбург прибыли первые 10 трехсекционных трамваев модели 71-639 «Кастор».

Полина Бабинцева