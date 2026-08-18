Самарская мэрия отказала в проведении митингов снятому с выборов в Госдуму депутату Михаилу Матвееву

Администрация Самары отказала в проведении митингов депутату Госдумы Михаилу Матвееву, которого облсуд снял с участия в выборах в федеральный парламент. Об этом «Ъ-Волга» сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Госдумы Михаил Матвеев

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Депутат Госдумы Михаил Матвеев

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В ответе чиновников говорится, что в уведомлении о митингах со стороны Михаила Матвеева содержится нарушение федерального закона: отсутствует подпись организатора акций Рената Галимова, а дата подачи документа (15 августа) не соответствует фактической (14 августа). Кроме того, поскольку одной из целей митингов является выражение протеста против попытки снятия кандидатуры депутата с выборов в Госдуму, то есть против решения суда, это противоречит ограничениям, введенным оперштабом Самарской области на основании указа президента РФ от 19 июля 2022 года.

Михаил Матвеев имеет право оспорить ответ мэрии в суде.

В пятницу, 14 августа, представитель КПРФ Михаил Матвеев был снят с выборов в Госдуму в Самарской области из-за нарушения избирательного законодательства. Иск подала его конкурент по избирательному округу, кандидат «Партии пенсионеров» Анна Саранцева. После этого администрация Самары получила уведомление от депутата Госдумы Михаила Матвеева о проведении митингов против попыток снятия его с выборов.

Георгий Портнов