Минпросвещения установило продолжительность предстоящего учебного года

Учебный год в школах начнется 1 сентября и закончится не ранее 26 мая, заявили «РИА Новости» в Минпросвещения. В ведомстве отметили, что образовательные учреждения сами установят сроки обучения на основе его рекомендаций.

По подсчетам министерства, в российские школы пойдут почти 17,5 млн детей, из них в первый класс — 1,5 млн. При разработке календарного учебного графика учитываются региональные и этнокультурные традиции, а также плановые мероприятия, добавили в пресс-службе Минпросвещения.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщал, что с нового учебного года в школах появятся комиссии по урегулированию споров. Они будут рассматривать жалобы родителей на оценки за поведение. С 1 сентября эксперимент с оценками расширят на все регионы. Отметки смогут получать ученики со второго по восьмой класс.