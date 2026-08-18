Paramount потребовала от властей США залог в $1,9 млрд из-за задержки слияния с Warner Bros.

Paramount Skydance попросила суд обязать штаты, которые хотят оспорить сделку по приобретению Warner Bros Discovery, внести залог в $1,88 млрд для покрытия расходов от задержки слияния. Об этом сообщает Reuters.

Объединение двух компаний поставили на паузу из-за иска, к которому в июле присоединились 12 штатов и Гильдия сценаристов Америки. Стороны, которые выступили против сделки, считают, что это поглощение создаст медиагиганта, угрожающего свободной конкуренции на рынке.

В договоре компаний прописано, что если слияние стоимостью $110 млрд не будет завершено до 30 сентября, Paramount придется выплачивать $7 млн ежедневно в качестве комиссии за задержку. Судебные слушания назначены на март, а итоговые документы стороны представят в апреле. К этому моменту компания выплатит акционерам Warner Bros $1,3 млрд, а к 1 июня эта сумма вырастет до $1,7 млрд.

С учетом дополнительных расходов на финансирование задержка обойдется Paramount в $1,88 млрд — именно эту сумму компания и требует в качестве залога. В организации отметили, что у штатов достаточно средств, чтобы компенсировать возможные убытки.