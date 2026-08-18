Paramount потребовала от властей США залог в $1,9 млрд из-за задержки слияния с Warner Bros.
Paramount потребовала залог в $1,88 млрд после иска 12 штатов
Paramount Skydance попросила суд обязать штаты, которые хотят оспорить сделку по приобретению Warner Bros Discovery, внести залог в $1,88 млрд для покрытия расходов от задержки слияния. Об этом сообщает Reuters.
Объединение двух компаний поставили на паузу из-за иска, к которому в июле присоединились 12 штатов и Гильдия сценаристов Америки. Стороны, которые выступили против сделки, считают, что это поглощение создаст медиагиганта, угрожающего свободной конкуренции на рынке.
В договоре компаний прописано, что если слияние стоимостью $110 млрд не будет завершено до 30 сентября, Paramount придется выплачивать $7 млн ежедневно в качестве комиссии за задержку. Судебные слушания назначены на март, а итоговые документы стороны представят в апреле. К этому моменту компания выплатит акционерам Warner Bros $1,3 млрд, а к 1 июня эта сумма вырастет до $1,7 млрд.
С учетом дополнительных расходов на финансирование задержка обойдется Paramount в $1,88 млрд — именно эту сумму компания и требует в качестве залога. В организации отметили, что у штатов достаточно средств, чтобы компенсировать возможные убытки.
Paramount Skydance согласилась отложить слияние с Warner Bros. Discovery стоимостью 110 млрд долларов до июня 2027 года из-за судебного иска, поданного властями Калифорнии и еще 11 штатов.
ЕС разрешил Paramount Skydance купить Warner Bros. Discovery за 110 млрд долларов, потребовав отказаться от совместного предприятия с Universal Pictures по дистрибуции фильмов. Однако Федеральный суд США приостановил слияние по запросу коалиции из 12 генеральных прокуроров штатов, которые утверждают, что сделка «уничтожит конкуренцию» в Голливуде.
Гендиректор Paramount Skydance Дэвид Эллисон заявил, что планирует начать перенос бизнеса из Калифорнии 1 октября 2026 года, если генпрокурор Калифорнии Роб Бонта не откажется от обсуждения антимонопольного спора.