Топ-менеджера FIFA Кевина Ламура уволили после критики Инфантино

Операционный директор FIFA Кевин Ламур был уволен после того, как публично раскритиковал план президента федерации Джанни Инфантино по продаже части чемпионата мира частным инвесторам. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой.

Точные обстоятельства его увольнения неясны, пишет издание. «FIFA благодарит Кевина за два года службы и желает ему всего наилучшего в будущем. Дальнейших комментариев по этому вопросу не будет»,— заявили в организации.

По информации издания, после обнародования плана в конце июля господин Ламур заявил, что администрация FIFA была «обманута», а президент «считает, что он олицетворяет FIFA, хотя должен служить ей». «Если это означает, что я потеряю работу, пусть так и будет. Я пойму и уважаю это решение. По крайней мере, сегодня я буду спать спокойно»,— говорил он.

В своем заявлении бывший операционный директор также отметил, что его коллеги «заслуживают лучшего, чем презрение и запугивание». В тот же день в отставку также подал один из старших советников господина Инфантино, Карлос Кордейро.

Кевин Ламур покинул свой пост менее чем через два года после перехода из UEFA, где он занимал должность заместителя генерального секретаря. С Джанни Инфантино господин Ламур также работал в союзе европейских федераций.

Предложенная господином Инфантино программа Fifa Forward Enterprise (FFE) должна была привлечь сотни миллионов долларов за счет продажи инвесторам доли в проведении ЧМ по футболу, а также клубного чемпионата мира. Программа обещала увеличить сумму выплат до «более чем $10 млрд», которые будут распределены между 211 ассоциациями-членами FIFA. План был отвергнут футбольными ассоциациями европейских стран, которые на экстренном заседании договорились о бойкоте FIFA.