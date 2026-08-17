Президент Финляндии допустил возобновление диалога ЕС и РФ из-за политики США

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европе необходимо сохранять и в определенный момент открыть каналы связи с Россией. Европе они пригодятся, если сегодняшний внешнеполитический курс США перестанет соответствовать интересам Брюсселя, считает глава государства.

Господин Стубб подчеркнул, что Финляндия поддерживает диалог с Россией на уровне пограничных служб и посольств, но единое видение прямого политического диалога в ЕС пока отсутствует. По мнению президента, ключевую роль в будущем восстановлении контактов должны сыграть страны, которые имеют общую границу с РФ.

Президент заявил о необходимости собственной политики в отношении России, независимой от США, после того, как Вашингтон разослал своим союзникам по НАТО опросник для проверки их идеологической лояльности Белому дому, передает Ilta-Sanomat. Впрочем, господин Стубб подчеркнул, что не считает такие действия со стороны Соединенных Штатов давлением. «Это стиль работы текущей администрации США»,— сказал он.

При этом господин Стубб сказал, что Хельсинки придерживается самостоятельной внешней политики. Страна готова открыто критиковать действия Вашингтона, если он отступает от норм международного права, сказал президент.