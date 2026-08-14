Bloomberg: США проверили идеологическую лояльность союзников политике Трампа

Соединенные Штаты направили государствам—членам НАТО анкету, определяющую отношение стран-союзниц к политике президента Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ознакомившееся с документом.

Среди пунктов анкеты есть, к примеру, вопрос о том, оказывала ли страна «публичную поддержку» внешней политике США, сотрудничают ли вооруженные силы страны с американскими производителями вооружений и иными компаниями и т. д.

Как отмечает агентство, документ косвенно касается и вопросов, ставших причиной разногласий между США и союзниками. К примеру, в вопросе о публичной поддержке внешней политики особо оговариваются «инициативы» США на Ближнем Востоке и в Западном полушарии, что, скорее всего, относится к войне в Иране и операции по захвату Николаса Мадуро в Венесуэле. Кроме того, в анкете есть и вопрос об «ограничениях», вводимых странами в отношении американских вооруженных сил. Агентство напоминает в этой связи, что сразу несколько европейских союзников США вводили запрет на использование расположенных там баз для ударов по Ирану.

Официальных комментариев по поводу публикации в США и НАТО не было. Тем не менее, по мнению экспертов агентства, анкета разослана в связи с ожидающимся сокращением американского военного присутствия в странах альянса. Решение о сокращениях, их масштабе и о том, какие страны они затронут, как ожидается, будет принято администрацией в конце этого года.