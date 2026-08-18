Число угонов и краж автомобилей в России сократилось на 13%

С начала года в РФ совершено более 5,8 тыс. угонов и краж транспортных средств — на 12,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество преступлений данного типа сокращается в том числе благодаря развитию городских систем видеонаблюдения, отмечают эксперты. Страховые компании подтверждают тренд, объясняя его тем, что продать похищенные машины за рубежом стало сложнее. Одновременно с этим страховщики отмечают рост популярности у злоумышленников грузовиков, фургонов и китайских легковых моделей.

Сведений по отдельным регионам в МВД не предоставили, но, судя по открытым данным, ситуация в разных субъектах отличается. К примеру, в Нижегородской области суммарное число хищений автотранспорта (угонов и краж) сократилось за полгода на 38,2%, в Иркутской области — на 29%, в Забайкальском крае — на 18%. По Москве открытых данных за полугодие нет, однако столичный мэр Сергей Собянин 4 августа заявил, что с 2010 года число автокраж в городе уменьшилось в 47 раз.

Подробности — в материале «Угонщиков взяли в объектив».