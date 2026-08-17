Трамп: США не стремятся продлить меморандум о взаимопонимании с Ираном

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США не стремятся к продлению меморандума о взаимопонимании с Ираном. Об этом господин Трамп рассказал во время пресс-подхода в Овальном кабинете Белого дома.

«Нет»,— ответил господин Трамп на соответствующий вопрос журналиста. Президент США отметил, что Иран «находится в ужасном состоянии». По его словам, армия Исламской Республики «полностью разгромлена», а инфляция в стране достигает 300%.

Сегодня канал «Аль-Арабия» со ссылкой на источник сообщал, что США и Иран согласились продлить 60-дневное перемирие. О том же на прошлой неделе писало турецкое агентство Anadolu. Reuters эти данные опровергал.