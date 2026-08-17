Трамп: США не стремятся продлить меморандум о взаимопонимании с Ираном
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США не стремятся к продлению меморандума о взаимопонимании с Ираном. Об этом господин Трамп рассказал во время пресс-подхода в Овальном кабинете Белого дома.
«Нет»,— ответил господин Трамп на соответствующий вопрос журналиста. Президент США отметил, что Иран «находится в ужасном состоянии». По его словам, армия Исламской Республики «полностью разгромлена», а инфляция в стране достигает 300%.
Сегодня канал «Аль-Арабия» со ссылкой на источник сообщал, что США и Иран согласились продлить 60-дневное перемирие. О том же на прошлой неделе писало турецкое агентство Anadolu. Reuters эти данные опровергал.
18 июня 2026 года США и Иран подписали Исламабадский меморандум о взаимопонимании, который предусматривал немедленное прекращение военных действий на всех фронтах и 60-дневные переговоры об окончательном урегулировании.
В начале июля 2026 года боевые действия между США и Ираном возобновились, и Иран подтвердил отказ от соблюдения меморандума, после чего Президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс о возобновлении войны с Ираном. Однако, 27 июля 2026 года Дональд Трамп пригрозил нанести новые удары по Ирану, если текущие переговоры окажутся неэффективными, в то время как глава Минфина США Скотт Бессент 7 августа 2026 года допустил скорое заключение соглашения о прекращении огня, возможно, даже в течение нескольких дней.
10 июля 2026 года Дональд Трамп заявил, что США согласились продолжить переговоры с Ираном, но подчеркнул, что режим прекращения огня однозначно закончен. 9 августа 2026 года Дональд Трамп также сообщил, что США ведут переговоры с Ираном «вполсилы», наблюдая за его экономическим положением.