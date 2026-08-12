Reuters: Иран отрицает продление перемирия с США
США и Иран не вели никаких обсуждений о продлении режима прекращения огня. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.
«О продлении не идет речь, потому что, с точки зрения Ирана, никакого периода не началось, а значит, и продлевать нечего», — заявил собеседник агентства. По его словам, США нарушили временное прекращение огня через 48 часов после его заключения и вышли из него несколько дней спустя.
Сегодня турецкое издание Anadolu писало со ссылкой на источники, что США и Иран согласовали продление режима прекращения огня. Стороны согласились перенести крайний срок 60-дневного перемирия, предусмотренный меморандумом о взаимопонимании от 17 июня, отметили собеседники.
В сделке этот срок закладывался для достижения окончательного всеобъемлющего соглашения. Тем не менее США и Иран возобновили вооруженное противостояние 8 июля 2026 года.
Иранские власти 18 июля 2026 года подтвердили отказ от соблюдения положений меморандума об урегулировании конфликта с США, заявив, что они приостановили его действие для защиты страны. Замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади ранее сообщал, что меморандум «больше не существует», поскольку США нарушили свои обязательства, возобновив морскую блокаду Ирана.
Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном был подписан 18 июня 2026 года и включал пункты о прекращении боевых действий, разблокировке Ормузского пролива и переговорах по ядерной программе. Документ предполагал немедленное и окончательное прекращение военных действий, обязательство не начинать новые войны, а также снятие США морской блокады Ирана и вывод войск из приграничных районов.
Иран должен был обеспечить безопасный проход судов в Ормузском проливе и обсудить управление им с Оманом и другими прибрежными государствами. В рамках соглашения США обязывались разработать план по выделению $300 млрд на восстановление Ирана и прекратить действие всех санкций. Иран, в свою очередь, подтверждал отказ от приобретения ядерного оружия.