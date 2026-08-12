Reuters: Иран отрицает продление перемирия с США

США и Иран не вели никаких обсуждений о продлении режима прекращения огня. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

«О продлении не идет речь, потому что, с точки зрения Ирана, никакого периода не началось, а значит, и продлевать нечего», — заявил собеседник агентства. По его словам, США нарушили временное прекращение огня через 48 часов после его заключения и вышли из него несколько дней спустя.

Сегодня турецкое издание Anadolu писало со ссылкой на источники, что США и Иран согласовали продление режима прекращения огня. Стороны согласились перенести крайний срок 60-дневного перемирия, предусмотренный меморандумом о взаимопонимании от 17 июня, отметили собеседники.

В сделке этот срок закладывался для достижения окончательного всеобъемлющего соглашения. Тем не менее США и Иран возобновили вооруженное противостояние 8 июля 2026 года.