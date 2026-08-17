CNN: Украина почти исчерпала запас ракет для комплексов Patriot

На Украине практически закончился запас ракет-перехватчиков для американских комплексов Patriot, сообщает CNN после анализа одной из установок в стране.

Как уточняет телеканал, одним из комплексов не пользовались уже около шести недель. CNN объясняет нехватку ракет Patriot на Украине их масштабным использованием во время военной операции США и Израиля против Ирана.

Президент США Дональд Трамп ранее отказался от дальнейших поставок вооружения для Patriot на Украину. По его словам, это вооружение нужно самому Вашингтону для применения на Ближнем Востоке. По данным Politico, европейские страны также не могут направить Украине ракеты Patriot из-за дефицита.