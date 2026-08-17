CNN: Украина почти исчерпала запас ракет для комплексов Patriot
На Украине практически закончился запас ракет-перехватчиков для американских комплексов Patriot, сообщает CNN после анализа одной из установок в стране.
Как уточняет телеканал, одним из комплексов не пользовались уже около шести недель. CNN объясняет нехватку ракет Patriot на Украине их масштабным использованием во время военной операции США и Израиля против Ирана.
Президент США Дональд Трамп ранее отказался от дальнейших поставок вооружения для Patriot на Украину. По его словам, это вооружение нужно самому Вашингтону для применения на Ближнем Востоке. По данным Politico, европейские страны также не могут направить Украине ракеты Patriot из-за дефицита.
Дональд Трамп считает, что предыдущая администрация США опустошила американские арсеналы из-за помощи Украине, о чем он заявил 7 августа 2026 года, комментируя запросы Владимира Зеленского о поставках ракет-перехватчиков для комплексов Patriot. По словам Трампа, США также нуждаются в этих ракетах для защиты американских объектов на Ближнем Востоке.
5 августа 2026 года американский президент принял решение приостановить новые удары по Ирану, поскольку запасы вооружений, включая ракеты THAAD, Patriot и Tomahawk, истощены из-за продолжительного конфликта на Ближнем Востоке. За первые две недели боевых действий США выпустили около 1,3 тыс. ракет большой дальности, а запасы ATACMS практически исчерпаны. По оценкам СМИ от 9 августа 2026 года, у Пентагона осталось менее 1,7 тыс. ракет-перехватчиков Patriot, а восстановление арсенала может занять более двух лет.
В Европе также наблюдается дефицит ракет-перехватчиков Patriot, как для собственных нужд, так и для передачи Украине. Это связано с тем, что война с Ираном привела к сокращению американских поставок ракет в Европу, а расширение производства не сможет быстро восполнить нехватку.