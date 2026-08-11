Politico: у Европы не хватает ракет Patriot для Украины

Европа испытывает нехватку ракет-перехватчиков системы Patriot как для передачи Украине, так и для себя. Об этом сообщает издание Politico.

Издание отмечает, в частности, что проблемы возникли у Германии, важнейшего поставщика военной помощи Украине. Берлин, по мнению экспертов, теперь «должен балансировать между запросами Украины и необходимостью поддерживать минимальные запасы ракет, необходимые для защиты самой Германии и ее обязательств как члена НАТО». «Мы достигли предела,— цитирует Politico высокопоставленного немецкого военного бригадного генерала Юргена Шрёдля.— Мы должны обеспечивать и собственную безопасность».

Другие страны, утверждает издание, находятся в похожем положении. «Не думаю, что ситуация рациональна для Европы в долгосрочном плане»,— считает норвежский министр обороны Туре Сандвик. Как отмечает Politico, сокращение запасов в первую очередь касается ракет Patriot PAC-3 и PAC-2. Эксперты утверждают, что война с Ираном привела к заметному сокращению американских поставок ракет в Европу, а расширение производства начнется нескоро и не сможет восполнить нехватку.