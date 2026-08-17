Апелляционная коллегия ВС подтвердила решение о снятии партии «Яблоко» с выборов

Заседание проходило при усиленных мерах безопасности: подход к зданию ВС был перекрыт, а напротив дежурили автозаки. По словам председателя «Яблока» Николая Рыбакова, как минимум 35 человек были задержаны на подходе к суду, в том числе кандидат в Госдуму от «Яблока», актер Виктор Балабанов, которого пригласили в качестве свидетеля.

В итоге ушедшей на совещание апелляционной коллегии понадобилось всего около получаса для того, чтобы оставить в силе решение, принятое первой инстанцией. Таким образом, решение о снятии «Яблока» с выборов вступило в силу. На 18 августа уже назначено заседание ЦИКа, где будут внесены соответствующие изменения в избирательный бюллетень. В партии пообещали в ближайшее время подать надзорную жалобу на решение ВС.

Подробности — в материале «Верховный суд вычистил ''Яблоко''».