На подлете к Москве сбиты четыре беспилотника

Силы ПВО уничтожили четыре беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в «Максе».

По словам господина Собянина, на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб. Информации о возможных пострадавших или повреждениях на земле он не привел. Около часа назад аэропорт Внуково перешел на обслуживание рейсов по согласованию.

Накануне Московский регион пытались атаковать 600 дронов. 201 из них сбили вблизи столицы, уточнял Сергей Собянин.