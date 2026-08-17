ВС встал на сторону Внуковской таможни в ее споре с авиакомпанией iFly

Если зарубежный ремонт транспорта или оборудования позволит владельцу извлечь дополнительную прибыль, это считается модернизацией, которая облагается налогами и пошлинами. К такому выводу пришел Верховный суд РФ (ВС), поддержавший позицию таможни в споре с iFly. Авиакомпания отправила самолет за рубеж на техобслуживание, а по возвращении количество посадочных мест в нем увеличилось более чем на треть. ВС признал это модернизацией, требующей уплаты сборов в бюджет. Решение ВС будет важно для любых предприятий, обслуживающих дорогостоящую технику за пределами ЕАЭС, говорят юристы.

ВС разъяснил, что в таможенных спорах считать обычным техобслуживанием, а что — модернизацией, облагаемой пошлинами. Авиакомпания iFly (ООО «Ай Флай») в июле 2017 года ввезла в Россию лизинговый Airbus 1999 года выпуска на 237 мест. В конце года перевозчик вывозил самолет за рубеж на техобслуживание, после возврата отчитавшись, что модернизация судна не производилась. Но позднее Внуковская таможня в рамках проверки обнаружила, что количество кресел в самолете выросло с 237 до 345. В связи с этим ведомство в сентябре 2021 года признало факт модернизации самолета и обязало iFly заплатить 18,9 млн руб. налогов и пошлин.

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