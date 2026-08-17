Доходное кресло

Если зарубежный ремонт транспорта или оборудования позволит владельцу извлечь дополнительную прибыль, это считается модернизацией, которая облагается налогами и пошлинами. К такому выводу пришел Верховный суд РФ (ВС), поддержавший позицию таможни в споре с iFly. Авиакомпания отправила самолет за рубеж на техобслуживание, а по возвращении количество посадочных мест в нем увеличилось более чем на треть. ВС признал это модернизацией, требующей уплаты сборов в бюджет. Решение ВС будет важно для любых предприятий, обслуживающих дорогостоящую технику за пределами ЕАЭС, говорят юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

ВС разъяснил, что в таможенных спорах считать обычным техобслуживанием, а что — модернизацией, облагаемой пошлинами. Авиакомпания iFly (ООО «Ай Флай») в июле 2017 года ввезла в Россию лизинговый Airbus 1999 года выпуска на 237 мест. В конце года перевозчик вывозил самолет за рубеж на техобслуживание, после возврата отчитавшись, что модернизация судна не производилась. Но позднее Внуковская таможня в рамках проверки обнаружила, что количество кресел в самолете выросло с 237 до 345. В связи с этим ведомство в сентябре 2021 года признало факт модернизации самолета и обязало iFly заплатить 18,9 млн руб. налогов и пошлин.

Компания обжаловала это решение. Дело дважды прошло по инстанциям. Назначенная в 2024 году экспертиза определила проведенные работы как техобслуживание, а не модернизацию, поскольку типовая конструкция борта не менялась и число кресел выросло в пределах допустимого лимита.

Арбитражный суд Москвы признал претензии незаконными, так как техобслуживание пошлинами не облагается. Однако апелляция поддержала таможню, отметив, что закон трактует модернизацию расширенно — в том числе через изменение экономических характеристик.

А поскольку компания увеличила число мест, следовательно, и потенциальную доходность, речь идет именно о модернизации, требующей платежей в бюджет, пояснил апелляционный суд.

Окружная кассация снова встала на сторону iFly. На это Внуковская таможня подала жалобу в ВС, настаивая, что под модернизацией понимаются любые изменения, направленные на получение дополнительной экономической выгоды (см. “Ъ” от 8 июля). Экономколлегия ВС в итоге поддержала ведомство, дав подробные разъяснения для всех аналогичных споров.

Не просто ремонт

ВС указал, что процедура временного ввоза, по которой компания изначально ввезла лизинговый самолет в РФ, не требует уплаты пошлин в бюджет, но из этого правила есть исключения. Так, заплатить придется, если компания модернизирует или капитально ремонтирует товар за пределами ЕАЭС. В таких случаях таможня начисляет ввозные пошлины от стоимости выполненных работ. Эта сумма отражает экономическую ценность произведенных улучшений, указала коллегия судей. Таким образом, юридическим критерием разграничения техобслуживания и модернизации является то, на что был направлен ремонт — на поддержание товара в технически исправном состоянии или же на увеличение эффективности эксплуатации товара, признал ВС.

Здесь авиакомпания произвела именно модернизацию, поскольку реконфигурация салона не была связана с износом кресел или необходимостью устранения дефектов. Речь шла о повышении технического уровня и экономических характеристик судна, что позволяло владельцу извлекать дополнительную выгоду от использования товара на территории ЕАЭС, указал ВС. В итоге решение апелляции в пользу таможни оставлено в силе.

В iFly не ответили на запрос “Ъ”. В Федеральной таможенной службе РФ заявили “Ъ”, что ВС «правильно и всесторонне оценил обстоятельства дела и вынес решение, основываясь на нормах закона, объективном изучении представленных доказательств и позиций сторон», и восстановил нарушенные права и законные интересы таможенного органа.

Руководитель проектов таможенной практики Taxology Денис Сидоренков объясняет, что коллегия установила четкий принцип: «Если судно вернулось просто исправным, то это техобслуживание. Если оно вернулось более доходным и более производительным, это модернизация». По его мнению, ВС тем самым формирует единый и прозрачный подход по таким спорам. Важно и закрепление расчета пошлин из стоимости работ, тогда как ранее были случаи, когда таможня исчисляла платежи исходя из полной стоимости транспортного средства, говорит советник Denuo Сергей Васильев.

Теперь ВС существенно ограничил финансовые последствия для бизнеса, что является положительным моментом, подчеркивает руководитель практики таможенного права и внешнеторгового регулирования «Пепеляев групп» Александр Косов. По его словам, выводы экономколлегии важны не только для компаний из транспортной сферы, но и для предприятий энергетики и промышленности, то есть всех, кто ремонтирует оборудование за пределами ЕАЭС.

Есть риск излишне широкого толкования позиции ВС, опасаются юристы. Таможня может расценить как модернизацию любые работы, заказанные коммерческой организацией, считая их направленными на извлечение прибыли, предупреждает господин Васильев. Например, рассуждает он, установка новых интерактивных экранов в салоне теоретически может повысить привлекательность перевозки и, как следствие, доходность эксплуатации судна.

Ян Назаренко, Анна Занина