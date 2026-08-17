Крупнейшие банки наращивают объем ссуд на покупку машин

Составлено ИИ-Ассистентъ

В первом полугодии 2026 года банками РФ было выдано 583 тысячи автокредитов на общую сумму 895 млрд рублей, что свидетельствует о значительном росте рынка автокредитования. Средний срок автокредита в этот период составил 71 месяц, увеличившись на пять месяцев по сравнению с 2025 годом, а средний размер кредита достиг 1,54 млн рублей, тогда как в 2025 году он был 1,39 млн рублей. Старший директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт РА» Юлия Якупова отмечает, что к причинам такого роста относятся эффект отложенного спроса и ограничения со стороны ЦБ и самих банков.

В предыдущие годы рынок автокредитования также демонстрировал рост, хотя и сталкивался с различными вызовами. Так, в первые месяцы 2024 года объемы автокредитования обновляли исторические рекорды, несмотря на высокие ставки и цены на автомобили. В первом полугодии 2023 года в регионах Сибири объем выданных автокредитов вырос на 60% до 44 млрд рублей, а количество займов увеличилось на 57% до 36 тысяч договоров. Этот рост был связан с реализацией отложенного спроса, повышением стоимости новых автомобилей и дефицитом доступных моделей.