Абонентов оставшихся без лицензии провайдеров передадут федеральным операторам
В случае лишения провайдера лицензии на оказание услуг связи его инфраструктура и абоненты будут автоматически передаваться федеральным операторам. Такая мера обсуждается в рамках готовящейся Минцифры реформы отрасли связи, следует из презентации рабочей группы министерства, с которой ознакомился “Ъ”. Первым презентацию опубликовал Telegram-канал «Канал».
Из презентации следует, что все провайдеры будут обязаны заключить договоры с федеральными операторами на случай отзыва лицензии, по которому последние получат приоритетное право выкупа сети. Также планируется ввести ответственность для операторов с более 3 тыс. абонентов и требование о прекращении оказания услуг связи в случае отказа от заключения таких договоров.
Подробнее — в материале «Ъ» «Федеральное прикрытие».
В рамках реформы отрасли связи, которую готовит Минцифры, планируется сократить количество лицензий для операторов с двадцати до трёх.
По мнению представителей телеком-отрасли, ужесточение требований может привести к уходу с рынка до трети компаний и значительному росту цен на услуги, при этом для малого и среднего бизнеса это станет вопросом выживания.
В феврале 2026 года Минцифры также планировало разрешить операторам связи отключать домашний интернет абонентам, которые откажутся заменить медные линии на оптоволокно, а в декабре 2025 года комитет Совета федерации поддержал законопроект о снятии ответственности с операторов за отключение связи по запросу ФСБ.