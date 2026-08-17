Абонентов оставшихся без лицензии провайдеров передадут федеральным операторам

В случае лишения провайдера лицензии на оказание услуг связи его инфраструктура и абоненты будут автоматически передаваться федеральным операторам. Такая мера обсуждается в рамках готовящейся Минцифры реформы отрасли связи, следует из презентации рабочей группы министерства, с которой ознакомился “Ъ”. Первым презентацию опубликовал Telegram-канал «Канал».

Из презентации следует, что все провайдеры будут обязаны заключить договоры с федеральными операторами на случай отзыва лицензии, по которому последние получат приоритетное право выкупа сети. Также планируется ввести ответственность для операторов с более 3 тыс. абонентов и требование о прекращении оказания услуг связи в случае отказа от заключения таких договоров.

Подробнее — в материале «Ъ» «Федеральное прикрытие».