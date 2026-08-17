За день над Россией сбили 316 БПЛА

Средства ПВО России с 8:00 до 20:00 мск уничтожили над девятью регионами страны и акваторией Черного моря 316 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской и Московской областями, а также над Крымом, уточнили в ведомстве.

За прошедшую ночь, по данным Минобороны, силы ПВО уничтожили 205 украинских беспилотников над девятью регионами, а также Азовским и Черным морями.