Силы ПВО за ночь сбили над Россией 205 БПЛА

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 205 беспилотников самолетного типа над девятью российскими регионами, сообщило Минобороны России. По его данным, БПЛА сбили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской и Ростовской областями, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

В Белгородской области погибли шесть человек, еще четверо получили ранения. В Ростовской области сбили более 50 беспилотников, в Воронежской области — 12 дронов, в обоих регионах обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.