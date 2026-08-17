Внебиржевой курс доллара 17 августа поднимался выше 85 руб./$

Биржевой курс юаня впервые с февраля 2025 года поднялся до 12,69 руб./CNY, прибавив с начала месяца почти 8%. Внебиржевой курс доллара 17 августа поднимался выше уровня 85 руб./$, максимума с 19 марта этого года.

Текущее стремительное падение рубля связано с уменьшением продаж валюты экспортерами при одновременном росте спроса на нее со стороны импорта и спекулянтов. По данным Банка России, в июле операции крупнейших экспортеров составили минимальные за все время наблюдений $2,2 млрд, что в 3,4 раза меньше продаж в июне и более чем в четыре раза меньше реализации в июле 2025 года.

По оценке аналитиков, закрепление курса доллара выше отметки 85 руб./$ до конца года может принести бюджету дополнительно 500 млрд руб.

Подробности — в материале «Курс без выручки».