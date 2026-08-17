Петербургская биржа ввела новый механизм поставок бензина конечным потребителям

Петербургская биржа запустила новый механизм биржевого обеспечения конечных покупателей автомобильным бензином. В пресс-службе площадки пояснили, что воспользоваться им можно лишь по специальной схеме поставки, которая позволяет проследить товар до конкретного грузополучателя.

При покупке нефтепродуктов требуется подтвердить статус грузополучателя как конечного потребителя. Его также должны идентифицировать договоры с РЖД. В определение конечного потребителя включены покупатели, использующие топливо для собственных нужд, переработки на своих мощностях или по давальческим и процессинговым договорам. Среди них — владельцы собственных АЗС и иных активов сбыта, приобретающие нефтепродукты для последующей реализации.

Норма обязательных биржевых продаж бензина останется сниженной до 10% до конца 2026 года. Новое постановление разрешает при подсчете норматива биржевых продаж бензина и дизеля учитывать топливо, проданное по адресным биржевым сделкам и внебиржевым договорам, где конечные покупатели — сельхозпроизводители, организации северного завоза, которые доставляют товар в отдаленные районы Крайнего Севера, строительные компании и РЖД.

Дополнительные требования к покупке и поставкам бензина Петербургская биржа ввела в июле. С 21 июля бензин на площадке можно приобретать для собственного потребления или для конечных потребителей, а при поставке нужно указывать конечного получателя топлива. Нарушение этого порядка биржа может расценить как нарушение правил торгов и применить меры вплоть до приостановления либо прекращения допуска к торгам.