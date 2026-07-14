Бензин на Петербургской бирже разрешат покупать только конечным потребителям

Петербургская биржа ввела дополнительные требования к приобретению и поставкам бензина, сообщила площадка. Покупать на бирже бензин с 21 июля можно будет только для собственного потребления или для конечных потребителей. В последнем случае сделки разрешены членам биржи и секции «Нефтепродукты», которых площадка включает в список участников торгов, действующих в интересах и за счет других лиц. При поставке на условиях «франко-вагон станция отправления ОТП» с 21 июля необходимо указывать, что получателем бензина станет конечный потребитель.

Нарушение данного механизма будет рассматриваться как нарушение правил торгов и может повлечь меры воздействия вплоть до приостановления или прекращения допуска к торгам, сообщила биржа. Там добавили, что меры направлены на повышение прозрачности цепочек поставок и обеспечение приоритетного доступа к биржевым нефтепродуктам для конечных потребителей. К последним относятся в том числе лица, обладающие мощностями для переработки, либо приобретающие нефтепродукты для реализации через собственную инфраструктуру.

Как заявлял вице-премьер Александр Новак, независимые операторы АЗС, которые раньше большую часть топлива покупали на бирже или у посредников, перейдут на прямые взаимоотношения с нефтекомпаниями и региональными операторами. Предоставление приоритетного доступа к покупке топлива на бирже конечным потребителям входило в число предложений главы «Роснефти» Игоря Сечина, которые он в конце мая направлял Владимиру Путину.