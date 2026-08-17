Отставного полковника Михаила Полякова осудили за Telegram- вымогательство

Военный суд в Москве отправил в колонию на 11 лет полковника ФСБ в отставке Михаила Полякова (среди телеграмщиков известен как Дядя Миша) и двух его сообщников. Они были признаны виновными в вымогательстве почти 50 млн руб. у топ-менеджеров одной из крупнейших российских ИT-компаний «Ланит». Деньги злоумышленники хотели получить за постановку «блока на негатив» в Telegram-канале «Незыгарь» (признан в РФ иноагентом).

Процесс проходил в закрытом режиме, а представителей СМИ пустили лишь на приговор. Но, как ранее сообщал “Ъ”, речь в деле шла об обвинении Михаила Полякова, Александра Санина и Дениса Савинского в вымогательстве с августа 2021 года по июль 2023 года у руководства АО «Ланит» свыше 50 млн руб. Эту сумму они намеревались получить за непубликацию компрометирующих данных в отношении компании и ее топ-менеджеров, то есть предлагали установку «блока на негатив» в Telegram-канале «Незыгарь» (признан в РФ иноагентом).

Подробнее — в материале «Ъ» "«Блок на негатив» стоил строгого режима".