«Блок на негатив» стоил строгого режима

Военный суд в Москве отправил в колонию на 11 лет полковника ФСБ в отставке Михаила Полякова (среди телеграмщиков известен как Дядя Миша) и двух его сообщников. Они были признаны виновными в вымогательстве почти 50 млн руб. у топ-менеджеров одной из крупнейших российских ИT-компаний «Ланит». Деньги злоумышленники хотели получить за постановку «блока на негатив» в Telegram-канале «Незыгарь» (признан в РФ иноагентом).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд признал Михаила Полякова (справа) виновным в вымогательстве денег у топ-менеджмента «Ланита» и назначил ему внушительный срок

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Суд признал Михаила Полякова (справа) виновным в вымогательстве денег у топ-менеджмента «Ланита» и назначил ему внушительный срок

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Оглашение приговора Михаилу Полякову и его сообщникам — переводчику Денису Савинскому и предпринимателю Александру Санину началось с двухчасовым опозданием. Поддержать их пришли друзья, родные и близкие, заполнившие передние ряды зала в Московском гарнизонном военном суде.

Накануне прокурор запросила для организатора вымогательства Михаила Полякова, ранее занимавшегося защитой конституционного строя и борьбой с терроризмом в столичном УФСБ, а затем работавшего заместителем директора по безопасности в АНО «Дирекция всемирного фестиваля молодежи», 13 лет строгого режима.

При этом дополнительно его должны были лишить звания, а также госнаград — орденов Дружбы и «За военные заслуги». Его предполагаемым сообщникам, по требованию прокурора, грозило по десять лет, а также до трех лет запрета на администрирование сайтов в интернете. Надзор также выступал за удовлетворение к фигурантам иска потерпевших на 49 млн руб.

Процесс проходил в закрытом режиме, а представителей СМИ пустили лишь на приговор. Но, как ранее сообщал “Ъ”, речь в деле шла об обвинении Михаила Полякова, Александра Санина и Дениса Савинского в вымогательстве с августа 2021 года по июль 2023 года у руководства АО «Ланит» свыше 50 млн руб. Эту сумму они намеревались получить за непубликацию компрометирующих данных в отношении компании и ее топ-менеджеров, то есть предлагали установку «блока на негатив» в Telegram-канале «Незыгарь» (признан в РФ иноагентом).

По материалам дела, руководители компании с августа 2021 года по июль 2023 года передали требуемую сумму наличными членам «организованной группы».

Следствие посчитало ее организаторами не только администратора Telegram-каналов «Незыгарь» (признан в РФ иноагентом) и «Кремлевская прачка» Михаила Полякова, но и также объявленного в розыск гендиректора ООО «Бизнес Коммуникации» Ивана Самойленко. Проходивших по делу переводчика ООО «Ветеран» и мужа родной сестры Полякова Дениса Савинского и гендиректора ООО «Производственно-строительная компания "Наследие"» Александра Санина следствие назвало исполнителями преступления.

После задержания фигурантов в июле 2023 года они отказались признать вину. В частности, Михаил Поляков заявлял, что не вел переговоры с представителями компании «Ланит» и не получал от них деньги, а его сообщник Денис Савинский уверял, что попал под подозрение лишь потому, что злоумышленники пользовались его банковской картой.

Адвокаты требовали оправдания подзащитных. Однако судья признал всех фигурантов вымогателями, назначив Михаилу Полякову 11 лет строгого режима.

Также он был лишен звания и наград. Денис Савинский и Александр Санин получили восемь и девять лет соответственно. Все трое оштрафованы, кроме того, им запрещено администрировать сайты. Суд также удовлетворил иски потерпевших на заявленную ими сумму. Ее, как и просила прокурор, осужденные выплатят в солидарном порядке. Завершив чтение описательной и резолютивной частей приговора, председательствующий попросил публику выйти из зала, чтобы уже в закрытом режиме объяснить осужденным порядок обжалования приговора. Адвокаты заранее сообщили, что подадут на него апелляции во Второй западный окружной военный суд.

Алексей Соковнин