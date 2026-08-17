Музыкальный продюсер Канье Уэста подтвердил его выступление в России

Музыкальный продюсер Джозеф Карре, с чьим лейблом ML1 Records сотрудничает Канье Уэст, подтвердил, что рэпер даст концерт в России. В соцсети X он опубликовал пост с анонсом шоу на «Газпром Арене» 10 и 11 октября. На афише изображена сцена в виде полушария Земли, на которой артист выступал в последнее время.

Также на изображении указан сайт по продаже билетов на концерт: их стоимость варьируется от 23 до 160 тыс. руб. 10 октября, от 17 до 50 тыс. руб. — 11 октября. Большинство билетов уже раскуплены. Также информация о концерте в России появилась на официальном сайте Канье Уэста, где перечислены страны его мирового тура.

Изначально шоу в Санкт-Петербурге анонсировало российское концертное агентство Say Agency. За час были полностью раскуплены билеты на концерт 10 и 11 октября по 9 тыс. руб.