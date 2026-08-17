Музыкальный продюсер Канье Уэста подтвердил его выступление в России
Музыкальный продюсер Джозеф Карре, с чьим лейблом ML1 Records сотрудничает Канье Уэст, подтвердил, что рэпер даст концерт в России. В соцсети X он опубликовал пост с анонсом шоу на «Газпром Арене» 10 и 11 октября. На афише изображена сцена в виде полушария Земли, на которой артист выступал в последнее время.
Также на изображении указан сайт по продаже билетов на концерт: их стоимость варьируется от 23 до 160 тыс. руб. 10 октября, от 17 до 50 тыс. руб. — 11 октября. Большинство билетов уже раскуплены. Также информация о концерте в России появилась на официальном сайте Канье Уэста, где перечислены страны его мирового тура.
Изначально шоу в Санкт-Петербурге анонсировало российское концертное агентство Say Agency. За час были полностью раскуплены билеты на концерт 10 и 11 октября по 9 тыс. руб.
Музыкальный продюсер Канье Уэста, Джозеф Карре, представляет лейбл ML1 Records, с которым сотрудничает артист. Ранее, 14 августа 2026 года, Канье Уэст выступал в Алматы, собрав более 40 тысяч зрителей на Центральном стадионе, при этом россияне активно посещали этот концерт, покупая билеты стоимостью от 20 до 70 тысяч рублей.
До выступления в Алматы, в мае 2026 года, Канье Уэст установил рекорд посещаемости на концерте в Стамбуле, собрав около 118 тысяч зрителей, что стало мировым рекордом для сольного стадионного шоу. В апреле 2026 года рэпер также выступил в Тбилиси, где его концерт посетили 70 тысяч фанатов, а продажа билетов на это мероприятие началась 12 мая 2026 года.
Генеральный директор концертного агентства Say Agency, Анна Субчева, ранее заявляла, что рэп-исполнители являются наименее политизированными артистами и что концертная деятельность не находится под санкциями. Она отмечала, что для артистов нет репутационных рисков в гастролях по России, приводя в пример коллективную заявку из Франции на 50 билетов на концерт Оффсета после публикации о нем в The Guardian.