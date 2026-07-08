Кресла из воздуха

Верховный суд РФ (ВС) рассмотрит спор между бывшей чартерной авиакомпанией iFly и Внуковской таможней. Поводом послужил вывоз самолета Airbus за границу на техобслуживание, после которого в салоне стало больше пассажирских кресел. Но таможня классифицировала результат как модернизацию, повышающую доходность борта, и потребовала от iFly уплатить около 19 млн руб. налогов и пошлин. Компания обжаловала претензии в арбитражных судах, которые к единому мнению не пришли. Точку в споре должна поставить экономколлегия ВС, а ее позиция будет применима к любым транспортным средствам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В июле 2017 года авиакомпания iFly (ООО «Ай Флай») ввезла в Россию взятый в лизинг Airbus A330-243 1999 года выпуска на 237 мест. Самолет оформили по процедуре временного ввоза с освобождением от уплаты пошлин. В конце 2017 года его вывезли за границу для техобслуживания. При обратном ввозе в РФ авиакомпания не заявила ни о ремонте, ни о модернизации лайнера.

Но Внуковская таможня, изучив документы, обнаружила увеличение количества пассажирских мест в салоне — с 237 до 345. Посчитав это модернизацией самолета, в сентябре 2021 года таможенники доначислили iFly 18,87 млн руб. налогов и пошлин.

Предприятие оспорило решения ведомства в судах. Разбирательство прошло два круга рассмотрения в трех инстанциях. Только в 2024 году, на втором витке спора, Арбитражный суд Москвы назначил судебную экспертизу, чтобы определить, являются ли работы по увеличению числа мест модернизацией, которая облагается пошлинами, или же речь идет просто о техническом обслуживании самолета. Специалисты пришли к выводу, что никаких работ по модернизации Airbus не было, поскольку типовая конструкция борта не менялась, а количество кресел увеличено в пределах допустимого лимита. В мае 2025 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск iFly, признав претензии незаконными.

Однако в октябре 2025 года апелляционный суд занял противоположную позицию, проанализировав экономическую составляющую. В решении говорилось, что изменение этих характеристик самолета позволило увеличить пассажиропоток, а значит, и повысить доходность борта. Апелляция сделала вывод, что с точки зрения таможенного законодательства это является модернизацией, а значит, доначисления правомерны.

Очередной поворот произошел уже в окружной кассации, которая снова поддержала iFly. Таможенники обжаловали эту позицию в ВС.

Внуковская таможня считает, что авиакомпания умышленно скрыла в документах обстоятельства, которые послужили основанием для доначислений. А судебные эксперты могли оценивать летную годность и безопасность, но не давать правовую квалификацию, говорится в жалобе.

Также ведомство сослалось на решение комиссии Таможенного союза, согласно которому под модернизацией следует понимать все, что направлено на получение дополнительной экономической выгоды.

По этим доводам дело передали в экономколлегию ВС, заседание назначено на 5 августа. В iFly и Федеральной таможенной службе РФ на запросы “Ъ” не ответили.

Интерес ведомства к такой категории тяжб может быть связан с тем, что таможенные платежи исчисляются не со стоимости ремонта или модернизации, а со стоимости всего судна, предполагает партнер юркомпании «Пепеляев Групп» Александр Косов. По наблюдениям руководителя проектов таможенной практики Taxology Дениса Сидоренкова, в судах стабильно много подобных таможенных споров в отношении дорогостоящих транспортных средств, включая самолеты. Советник Denuo Сергей Васильев не исключает, что число споров по воздушным судам будет расти, так как они нуждаются в регулярном техническом обслуживании и ремонте, а из-за санкционных ограничений такие работы нередко выполняются за пределами ЕАЭС.

При этом позиция таможни по этому вопросу является непоследовательной, для разных целей она дает различное толкование, добавляет господин Косов. Нет единого подхода к пониманию модернизации и в судах, хотя ВС ранее высказывался по схожему спору с iFly.

Экономколлегия тогда отмечала, что для таможенных целей имеет значение не столько квалификация работ в соответствии с отраслевым авиационным законодательством и технической документацией, сколько их цель и результат, указывает господин Васильев. Пока единообразной практики не сложилось. «Одни суды придают решающее значение тому, что увеличение количества летных мест выполнено в соответствии с требованиями авиационного законодательства. Другие исходят прежде всего из экономического результата работ, рассматривая увеличение пассажировместимости и провозной способности как изменение эксплуатационных характеристик, выходящее за пределы техобслуживания»,— признает Сергей Васильев.

3462 иска по таможенным спорам поступило в арбитражные суды за первую половину 2025 года.

Мнения юристов по поводу текущего спора таможни с iFly расходятся. Александр Косов склоняется на сторону бизнеса, отмечая, что в августе 2025 года правительство РФ утвердило новый техрегламент, по которому понятие «ремонт» включает в том числе установку допоборудования и модернизацию судна. Впрочем, новый регламент касается морского транспорта. Денис Сидоренков видит логику в аргументах обеих сторон, но полагает более убедительной позицию компании, которая «опирается на экспертный технический анализ и препятствует чрезмерно широкому толкованию модернизации».

Сергей Васильев считает более обоснованными доводы таможенников. По его словам, основной критерий при временном ввозе самолета — обосновать необходимость изменений для обеспечения «нормального функционирования» судна, но декларант этого не подтвердил.

Ян Назаренко