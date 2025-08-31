Дяде Мише вернули погоны

Как стало известно “Ъ”, из гражданского в военный суд передано резонансное уголовное дело полковника ФСБ в отставке Михаила Полякова (среди телеграмщиков известен как Дядя Миша), переводчика Дениса Савинского и предпринимателя Александра Санина, обвиняемых в вымогательстве денег у топ-менеджеров одной из крупнейших российских IT-компаний «Ланит». Первоначально им вменялось незаконное получении 45,5 млн руб. за установку «блока на негатив» в Telegram-канале «Незыгарь» (признан иноагентом), затем, по данным “Ъ”, ущерб увеличился до 50 млн, а в материалах появились другие каналы.

Александр Санин, Михаил Поляков и Денис Савинский (слева направо) вину в вымогательстве не признают

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Александр Санин, Михаил Поляков и Денис Савинский (слева направо) вину в вымогательстве не признают

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Стоит отметить, что о необходимости расследования дела именно военными следователями и направлении его в военный суд защита господина Полякова заявляла на протяжении всего расследования, которое вело Главное следственное управление ГУ МВД РФ по Москве.

Это было связано с тем, что на момент начала инкриминируемого преступления (июль-август 2021 года) главный фигурант служил в так называемой второй службе столичного управления ФСБ, которая занимается защитой конституционного строя и борьбой с терроризмом.

Михаил Поляков уволился лишь осенью того же года. Однако все ходатайства защиты по этому поводу были отклонены. Когда же в ходе предварительного слушания в Останкинском суде Москвы прокурор направил запрос в ФСБ, то пришедший оттуда ответ дал основания передать дело в Московский гарнизонный военный суд.

Там защита фигурантов намерена ходатайствовать о возврате дела прокурору. Адвокаты утверждают, что в нем подменили текст обвинения. Дело в том, что в постановлении о привлечении фигурантов в качестве обвиняемых в окончательной редакции, которое было вынесено в июле 2024 года на 14 страницах (имеется в распоряжении “Ъ”), речь шла об обвинении господ Полякова, Санина и Савинского в вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ) 42,5 млн руб. с ноября 2020 года по июль 2023 года у руководства АО «Ланит» за установку «блока на негатив» только в Telegram-канале «Незыгарь» (признан иноагентом).

А когда защитники стали знакомиться со 163 томами уголовного дела, то, по их словам, они обнаружили в них другое постановление на 75 листах, фабула которого была существенно изменена.

Жалобы защиты по этому поводу руководству столичного ГСУ МВД и в прокуратуру не были удовлетворены, и до суда дошла именно новая фабула обвинения.

Теперь в обвинительном заключении (имеется у “Ъ”) говорится о вымогательстве 50 млн 18 тыс. руб., выплаченных наличными гендиректором АО «Ланит» Алексеем Казиным и вице-президентом компании по вопросам безопасности Андреем Слепневым с августа 2021 года по июль 2023 года представителям «организованной группы». Ее создателями следствие считает владельца и администратора Telegram-каналов «Незыгарь» (признан иноагентом) и «Кремлевская прачка» Михаила Полякова и объявленного в розыск гендиректора ООО «Бизнес Коммуникации» Ивана Самойленко, а участниками — бывшего однокурсника последнего, переводчика ООО «Ветеран» и мужа родной сестры Полякова Дениса Савинского, а также гендиректора ООО «Производственно-строительная компания "Наследие"» Александра Санина.

По версии обвинения, господа Поляков и Самойленко совместно с неустановленными лицами разработали преступный план, согласно которому в 2020–2021 годах в ряде Telegram-каналов — «Кремлевская прачка», «The Moscow Post», «Банкста» и других — были размещены публикации, содержащие недостоверные, а также «наносящие непоправимый вред интересам и деловой репутации» АО «Ланит», а также его руководства сведения.

После этого руководство компании было вынуждено через пиарщика Алексея Упатова инициировать переговоры с неустановленным представителем «Незыгаря» (признан иноагентом). Через этого человека и была достигнута договоренность, согласно которой топ-менеджеры компании согласились платить $66 тыс. в квартал за нераспространение негативных сведений о компании на этом и других «дружественных» каналах. Всего с августа 2021 года по май 2023 года было осуществлено восемь платежей на общую сумму $528 тыс. Деньги пересылались через криптокошельки. По данным следствия, в ноябре 2021 года анонимный представитель «Незыгаря» (иноагент) взялся организовать «блок на негатив» для «Ланита» и в других каналах.

В частности, по данным “Ъ”, ежеквартальный «блок на негатив» в «Кремлевской прачке» с октября 2022 года по апрель 2023 года обошелся в 3 млн руб. (по 1 млн руб. в квартал). Еще 90 тыс. были уплачены за снятие там же двух постов.

Кроме того, АО «Ланит» пришлось заключить договор с компанией «Бизнес Коммуникации» об оказании услуг по продвижению IT-компании в СМИ с публикациями о ней положительных постов. Однако следствие считает его фиктивным, оформленным «на случай претензий заказчика или обращения в правоохранительные органы с заявлением о вымогательстве».

Все трое фигурантов, которые находятся под стражей с июля 2023 года, вину отрицают. Так, господин Поляков (согласно показаниям секретной свидетельницы, известен под прозвищем «Дядя Миша ФСБ») настаивает, что никогда не вел переговоры с представителями компании «Ланит» и не получал от нее денег. Защита же считает вину фигурантов недоказанной. Так, по мнению адвокатов, следствие не представило подтверждений того, что за неизвестным админом канала «Незыгарь» (признан иноагентом) стояли господа Поляков, Санин и Савинский или объявленный в розыск господин Самойленко. А само «дело было возбуждено при отсутствии повода и оснований». «Никаких негативных публикаций о компании "Ланит" в упомянутых в деле Telegram-каналах не было, а представители компании не смогли назвать ни одной опубликованной или удаленной статьи, кроме репоста, вышедшего в газете "Версия" материала под заголовком "Ты удираешь, а я догоняю"»,— заявил “Ъ” защитник одного из фигурантов, пожелавший остаться неназванным. Он отметил, что статья вышла в «Незыгаре» (иноагент) 17 ноября 2021 года, провисела несколько минут и была удалена админом канала самостоятельно, без обращения представителей «Ланита». «Статья же в газете "Версия" до сих пор находится в открытом доступе»,— заметил адвокат.

Он посетовал, что Денис Савинский (переводчик с французского и английского языков) попал в СИЗО за то, что через его карточку прошли четыре трансакции по 45 тыс. руб. (само следствие вменяет фигуранту два перевода), полученные его свояком Поляковым за размещение постов в «Кремлевской прачке», не касающихся «Ланита». Сам господин Савинский настаивает, что не был вовлечен в бизнес родственника и лишь разрешал использовать ему свою карточку для переводов незначительных сумм.

В ходе предварительного слушания в Останкинском суде защита настаивала на освобождении фигурантов из-под стражи или смягчении им меры пресечения на домашний арест, или запрет определенных действий, однако всех их оставили в СИЗО до конца октября.

Рассмотрение их дела в МГВС пока не назначено. Фигурантам грозит от 7 до 15 лет заключения.

Мария Локотецкая