Газпромбанк хочет обанкротить крупного производителя силовых кабелей в Орле

В Арбитражный суд Орловской области поступило заявление Газпромбанка о признании банкротом местного крупного производителя силовых кабелей ООО «Промэл». Сумма требований составляет 68,5 млн руб. Подробности их возникновения не раскрываются. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Суд принял иск к производству. Судебное заседание по нему запланировано на 6 августа. Ранее стороны не встречались в судах. «Ъ-Черноземье» направил запрос Газпромбанку с просьбой рассказать, как именно возник долг орловской компании.

Параллельно столичное ООО «Торговый дом Промэл» направило в орловский арбитраж иск к местному «Промэлу» с требованиями на 330 млн руб. Они возникли из-за неотработанного аванса по договору поставки, заключенному в 2011 году. Суд оставил иск без движения из-за процессуальных нарушений при подаче. Устранить их необходимо до 15 августа. Ранее компании не судились.

По данным Rusprofile, ООО «Промэл» зарегистрировано в Орле в 2011 году. Основной вид деятельности — производство силовых кабелей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владелец и гендиректор — Вадим Рубцов. В 2025 году выручка общества составила 3 млрд руб., чистая прибыль — 8,8 млн руб. В отношении компании введено два исполнительных производства на общую сумму 50 млн руб. Остаток задолженности — 45 млн руб. Столько же, по данным на 1 июня, компания задолжала налоговой. На 28 июня имелись сведения о приостановке операций по банковским счетам фирмы. ООО «ТД Промэл» зарегистрировано в Москве в 2011 году. Основной вид деятельности — оптовая неспециализированная торговля. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владеет и руководит обществом Татьяна Токолова. В 2025-м компания сработала с выручкой в 1,8 млрд руб. и чистой прибылью 1,2 млн руб.

В апреле «Ъ-Черноземье» сообщал, что орловский «Вторцветмет» потребовал взыскать с «Промэла» 57,3 млн руб. На прошлой неделе суд полностью удовлетворил иск. Мотивировочная часть решения пока не опубликована.

Егор Якимов