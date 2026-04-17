Орловский «Вторцветмет» потребовал долг с крупного производителя силовых кабелей

Арбитражный суд Орловской области принял к производству иск местного торговца металлами ООО «Вторцветмет» к местному же производителю силовых кабелей ООО «Промэл». При миллиардной выручке обеих компаний сумма требований составляет 57,3 млн руб. Предварительное заседание назначено на 7 мая. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Согласно документам суда, поводом для разбирательства послужила задолженность по договору поставки от 20 января 2026 года. Ранее стороны в суде не встречались.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Промэл» зарегистрировано в Орле в марте 2011 года для производства силовых кабелей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный учредитель и генеральный директор — Вадим Рубцов. По итогам 2025 года ООО «Промэл» получило выручку в 3 млрд руб. и чистую прибыль в 8,8 млн руб. Годом ранее показатели составляли 3,5 млрд руб. и 13 млн руб. По данным Rusprofile.ru, ООО «Вторцветмет» зарегистрировано в Орле в октябре 2014 года для оптовой торговли металлами и металлическими рудами. Уставный капитал — 25 тыс. руб. Единственный учредитель и генеральный директор — Александра Полякова. По итогам 2025 года ООО «Вторцветмет» отчиталось о нулевых выручке и чистой прибыли. Годом ранее показатели равнялись 1,1 млрд и 2,7 млн руб. соответственно.

В марте Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил требования орловского ООО «Керама центр» к товариществу с ограниченной ответственностью «Авентина» (Казахстан). С ответчика постановили взыскать 35,3 млн руб. задолженности вместо требуемых истцом 39,6 млн руб.

Анастасия Моторина