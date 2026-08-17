«Яблоко» оспорит решение о снятии с выборов в президиуме Верховного суда

Партия «Яблоко» обжалует в президиуме Верховного суда (ВС) РФ решение о снятии партии с выборов в Госдуму. Об этом заявил глава «Яблока» Николай Рыбаков после решения по апелляции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Рыбаков

Фото: Мария Летова / Коммерсантъ Николай Рыбаков

Фото: Мария Летова / Коммерсантъ

Господин Рыбаков отметил, что заявление будет подано в ближайшее время. Он подчеркнул, что партия продолжит использовать любые законные способы, чтобы добиться возвращения на выборы. «Кроме того, есть еще Конституционный суд»,— отметил глава «Яблока».

10 августа Верховный суд по иску «Родины» решил отменить регистрацию федерального списка «Яблока» на думских выборах. Суд обосновал свое решение тем, что партия нарушила авторские права в партийной агитации. ЦИК также обнаружил у «Яблока» иностранное финансирование.