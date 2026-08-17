Путин поздравил сборную России по художественной гимнастике с победой на ЧМ

Президент России Владимир Путин поздравил сборную страны по художественной гимнастике с победой в командном многоборье на чемпионате мира 2026 года. Соревнование проходило во Франкфурте-на-Майне, Германия, с 12 по 16 августа.

В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, господин Путин отметил, что российские гимнастки достойно представили страну на главном старте сезона. «Вы... демонстрировали основательную подготовку, артистизм и мастерство, дружескую сплоченность. Подарили тренерам, товарищам по сборной и преданным болельщикам незабываемые мгновения радости и торжества»,— следует из поздравления главы государства.

Президент подчеркнул, что эта победа стала значимым вкладом в развитие традиций отечественной школы художественной гимнастики. Он пожелал спортсменкам спортивной удачи, новых успехов и всего наилучшего.

На чемпионате мира российская команда набрала 278,3 балла и завоевала золото в командных соревнованиях. Второе место — у сборной Болгарии (276,05), а бронзу получила команда Китая (275,4). Россию на ЧМ представляли Мария Борисова, София Ильтерякова, Арина Лавренова, Алиса Еремеева, Анна Николаева, София Солонская, Агата Барзекай и Дарья Мельник.

Подробности — в материале «Ъ» «Одно золото на всех».