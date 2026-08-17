Прием проектов на IX Международную архитектурно-дизайнерскую премию «Золотой Трезини» завершится 15 сентября 2026 года. Организаторы сообщают, что на данный момент в оргкомитет премии поступило уже более 300 заявок из 30 стран мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: оргкомитет премии «Золотой Трезини» Передвижной выставочный проект «Северное солнце» (Россия), ФГБУ «Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник “Царское Село”», номинация «Лучший реализованный проект временной или постоянной музейной экспозиции» Фото: оргкомитет премии «Золотой Трезини» Реставрация объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Георгия», XII век, в Старой Ладоге (Россия), ГБУ Ленинградской области «Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник», номинация «Лучший российский реализованный проект реставрации здания религиозного назначения» Фото: оргкомитет премии «Золотой Трезини» Восстановление Старого Шале в Павловском парке (Россия), государственный музей-заповедник «Павловск», номинация «Лучший проект, реализованный в традициях ленинградской школы реставрации» Фото: оргкомитет премии «Золотой Трезини» Пляжный клуб «Клешня краба» (Шри-Ланка), архитектор Тилина Лиянаге, номинация «Лучший проект общественного здания или сооружения» Фото: оргкомитет премии «Золотой Трезини» Реконструкция и приспособление здания NAMA под современную функцию (Черногория), STØNE Bureau, номинация «Лучший проект общественного здания или сооружения» Фото: оргкомитет премии «Золотой Трезини» Следующая фотография 1 / 6 Фото: оргкомитет премии «Золотой Трезини» Передвижной выставочный проект «Северное солнце» (Россия), ФГБУ «Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник “Царское Село”», номинация «Лучший реализованный проект временной или постоянной музейной экспозиции» Фото: оргкомитет премии «Золотой Трезини» Реставрация объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Георгия», XII век, в Старой Ладоге (Россия), ГБУ Ленинградской области «Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник», номинация «Лучший российский реализованный проект реставрации здания религиозного назначения» Фото: оргкомитет премии «Золотой Трезини» Восстановление Старого Шале в Павловском парке (Россия), государственный музей-заповедник «Павловск», номинация «Лучший проект, реализованный в традициях ленинградской школы реставрации» Фото: оргкомитет премии «Золотой Трезини» Пляжный клуб «Клешня краба» (Шри-Ланка), архитектор Тилина Лиянаге, номинация «Лучший проект общественного здания или сооружения» Фото: оргкомитет премии «Золотой Трезини» Реконструкция и приспособление здания NAMA под современную функцию (Черногория), STØNE Bureau, номинация «Лучший проект общественного здания или сооружения» Фото: оргкомитет премии «Золотой Трезини»

«Золотой Трезини» — единственная в мире архитектурно-дизайнерская премия, победители которой пополняют государственное музейное собрание. Учрежденная в 2018 году и названная в честь первого архитектора Санкт-Петербурга Доменико Трезини, премия развивает концепцию «архитектурной дипломатии» — площадки профессионального диалога архитекторов, дизайнеров и реставраторов из разных стран.

«Архитектура — редкий язык, который никто не воспринимает как чужой,— говорит председатель оргкомитета премии «Золотой Трезини» Павел Черняков.— Пока политики спорят, архитекторы продолжают строить, реставрировать и разговаривать друг с другом на профессиональном языке. Именно в этом смысл нашей премии: она объединяет тех, кто созидает».

После завершения приема заявок работы будут переданы на рассмотрение отборочной комиссии, в задачи которой входит формирование шорт-листа номинантов. После этого к оценке проектов приступит международное жюри премии, в состав которого входят более 200 экспертов из 35 стран: практикующие архитекторы, дизайнеры, искусствоведы, реставраторы и дипломаты.

Объявление победителей и церемония награждения лауреатов состоятся 20 ноября 2026 года в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Победители получат позолоченные статуэтки Доменико Трезини — главную награду премии,— каждая из которых вручную изготавливается мастерами Императорского фарфорового завода, основанного в 1744 году.

К участию в премии приглашаются архитекторы, дизайнеры, реставраторы, сценографы и дизайнеры выставок со всего мира. Специально готовить проект не требуется: участнику достаточно представить одну из своих работ — реализованную или созданную в 2024–2026 годах. Участие в премии бесплатное.

Наряду с давно существующими основными номинациями для общественных и жилых зданий, проектов реставрации и реконструкции, выставок и театральных декораций, в этом году участникам предлагается ряд новых, учрежденных премией «Золотой Трезини» совместно с партнерами: «Лучший проект, реализованный в традициях ленинградской школы реставрации», «Лучший реализованный архитектурный проект с использованием кирпича», «Лучший реализованный студенческий архитектурный проект». Уже не первый год открыты специальные номинации «Лучший реализованный проект приспособления объекта культурного наследия» и «Лучший реализованный проект капитального строительства в Санкт-Петербурге», востребованные партнерские номинации «Лучший российский реализованный проект реставрации здания религиозного назначения» и «Лучший российский реализованный проект архитектурной подсветки».

Почетным председателем Международного совета премии «Золотой Трезини» является президент Всемирного клуба петербуржцев, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Борисович Пиотровский. «Золотой Трезини» — официальная премия Всемирного клуба петербуржцев; премия вручается при поддержке Государственного Эрмитажа, представительства МИД России в Санкт-Петербурге, комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, комитета по культуре Санкт-Петербурга и ряда других профильных ведомств и организаций. Генеральный музейный партнер премии — Государственный музей истории Санкт-Петербурга, стратегический музейный партнер — Государственный Русский музей.

Работы лауреатов поступают в фонды Государственного музея истории Санкт-Петербурга и участвуют в ежегодных выставках, что делает премию «Золотой Трезини» уникальным инструментом сохранения и музеефикации наиболее художественно значимых архитектурных и дизайнерских проектов современности.

Ангелина Гуляева