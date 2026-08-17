«В качестве опции будет доступен автономный дизельный отопитель»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

На фоне топливной лихорадки россияне активнее присматриваются к гибридам и электромобилям. Чистые электрокары зависят от зарядной инфраструктуры, зато хорошо подходят для города. По данным «Автостата», за первые три недели июля в России в среднем покупали по 326 новых электромобилей в неделю. Это на 83% больше среднего недельного результата первой половины года.

Лидером трехнедельного отрезка в июле с показателем 270 зарегистрированных машин стал UMO 5. Этот переднеприводный электрический кроссовер в Китае называется GAC Aion Y Plus и часто используется в такси. В России модель выпускает компания IVM на площадке «Москвича», а «Яндекс» занимается ее дистрибуцией.

Какими технологиями машина привлекает покупателей, я разбирался во время тест-драйва UMO 5 в версии Max. Есть и более простая комплектация Pro — прямо как в линейке смартфонов. Ключевая технология — платформа «Яндекс Авто». В машине работают карты и музыка, а «Алиса» управляет климатом, окнами, люком, обогревом, вентиляцией и багажником. Можно и просто поболтать с ассистентом. За время теста сбои происходили примерно в одном случае из 20. Зато даже при отключении мобильного интернета «Алиса» продолжала управлять функциями автомобиля. В этом плане разработчики предусмотрели резервный вариант.

По словам представителей компании, система получает обновления по воздуху, без визита автомобиля в сервис. В следующих версиях обещают домашний экран с виджетами. В планах команды также мобильное приложение с телематикой автомобиля, поддержкой, страхованием и магазином. Еще одна задумка — сервис зарядок. Станции и маршруты через них будут не просто отображаться на карте: непосредственно в автомобиле можно будет забронировать разъем и оплатить сессию.

В аппаратной части UMO 5 тоже стоит ждать обновлений. В качестве дополнительной опции будет доступен автономный дизельный отопитель. Он сможет обогревать салон и экономить заряд тяговой батареи. Этот узел вместе с баком, заливной горловиной и отдельным лючком будут устанавливать на производстве, без кустарных доработок. Они займут только свободные ниши, чтобы сохранить пространство салона и багажника, заверили в «Яндексе».

Зарядить UMO 5 можно через порт GB/T. Заявленный запас хода — 420 км. С 204-сильным мотором, батареей на 63 кВт·ч и при моем стиле вождения реальный расход в смешанном цикле составил около 18 кВт·ч на 100 км. Это дает примерно 360 км на одном заряде.

Александр Леви