По селу ракетами

ВСУ произвели ракетный обстрел приграничного села в Валуйском округе Белгородской области. В результате в Колосково погибли шесть мирных жителей, еще четверо получили ранения. Следственный комитет возбудил дело о теракте. Этот удар стал третьей за месяц атакой с большим количеством жертв.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

Утром в понедельник, 17 августа, врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил об обстреле села Колосково, которое расположено примерно в 30 км от госграницы с Украиной в Валуйском городском округе. В результате прилета снарядов погибли шесть человек, еще четверо, в том числе 14-летний ребенок, получили ранения.

Господин Шуваев не уточнил, куда именно был нанесен удар. Согласно публичным картам, в селе, где, по официальным данным, живет менее 1 тыс. человек, нет крупных предприятий. Как следует из ежедневной сводки оперативного штаба региона, в Колосково в результате атаки сгорели частный дом, гараж и автомобиль, а повреждения получили еще четыре дома и три машины. Двоих пострадавших после оказания медицинской помощи отпустили на амбулаторное лечение, а двоих госпитализировали в местную районную больницу.

Главное следственное управление СКР возбудило по факту обстрела Колосково уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). На месте атаки следователи и оперативники устанавливают тип и модель использованного оружия, а также все обстоятельства произошедшего. В ведомстве пообещали установить личности украинских военнослужащих, причастных к удару.

Помимо обстрела села Колосково ВСУ нанесли удары с применением трех десятков различных снарядов и 277 беспилотников по всем приграничным районам Белгородской области.

По данным оперштаба, в результате атак погибли еще два мирных жителя — в Ракитянском и Шебекинском округах, а ранения получили 23 человека. Наибольшие повреждения получили объекты в Белгородском районе и Шебекинском округе, где в общей сложности пострадали 30 частных домов, а также порядка 32 транспортных средств, предприятия, коммерческие и социальные объекты и линии электропередачи.

После ракетного обстрела Колосково удары по территории Белгородской области продолжились: FPV-дрон атаковал город Шебекино, где погиб боец добровольческого подразделения «Орлан», а его сослуживец получил ранение спины. Еще два участника самообороны пострадали при оказании помощи мирным жителям в Белгородском округе. Между селами Нечаевка и Никольское FPV-дрон попал в автомобиль с бойцами. Двоих госпитализировали в городскую больницу в Белгороде. Еще два мирных жителя пострадали из-за ударов по селам Красная Яруга и Таврово.

Сергей Толмачев, Воронеж