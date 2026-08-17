В Белгородской области при ракетной атаке погибли шесть человек

ВСУ обстреляли ракетами село Колосково. Погибли шесть мирных жителей, еще четверо пострадали, в том числе ребенок, сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

ЧП случилось в Валуйском округе. Двое пострадавших от госпитализации отказались, остальные, включая 14-летнего ребенка, направлены в больницу. На месте удара сгорела постройка и поврежден легковой автомобиль, уточнил губернатор.

Минобороны РФ сообщало о сбитых ночью над областью БПЛА, но их число не уточнялось. Белгородская область граничит с Украиной и регулярно подвергается атакам. На территории области действуют режим ЧС федерального уровня и режим КТО.