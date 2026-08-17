Облсуд оставил под стражей уральца, стрелявшего в ребенка у гостиницы «Мадрид»

Свердловский областной суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции об аресте Александра Курса, обвиняемого в стрельбе из пневматического пистолета в несовершеннолетнего в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба судов Свердловской области Фото: Пресс-служба судов Свердловской области

«Суд, рассмотрев материалы дела, оставил постановление суда первой инстанции без изменения. Александр Курс останется под стражей до 29 сентября 2026 года включительно»,— говорится в сообщении.

Напомним, Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга арестовал Александра Курса 1 августа. Он обвиняется в самоуправстве с применением насилия (ч. 2 ст. 330 УК РФ). По версии следствия, вечером 28 июля у здания бывшей гостиницы «Мадрид» фигурант не менее четырех раз выстрелил в ребенка из пневматического ружья. Потерпевший получил ушибленные раны спины и ушной раковины.

Полина Бабинцева