В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в стрельбе по ребенку из «Мадрида»

В Екатеринбурге местному жителю предъявили обвинение в самоуправстве с применением оружия в отношении 11-летнего подростка, сообщили в СУ СК России по Свердловской области. Его арестовали до 29 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба судов Свердловской области Фото: Пресс-служба судов Свердловской области

По версии следствия, вечером 28 июля в здании бывшей гостиницы «Мадрид» фигурант не менее четырех раз выстрелил в ребенка из пневматического ружья. Потерпевший получил ушибленные раны спины и ушной раковины.

В рамках расследования провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей, назначили экспертизы. Предполагаемое орудие преступления — пневматическая винтовка. Ее изъяли, назначена баллистическая экспертиза.

Анна Капустина