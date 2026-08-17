Зазывал позвали в подсудимые

В Химкинский горсуд Московской области направлено очередное уголовное дело участников преступного сообщества (ОПС), которые разными способами похищали деньги у пассажиров, в том числе участников СВО, в аэропорту Шереметьево. На этот раз на скамье подсудимых окажутся так называемые зазывалы — они предлагали потерпевшим услуги по перевозке или устройству в гостиницу по многократно завышенной цене. Ущерб, причиненный потерпевшему, иногда достигал нескольких сотен тысяч рублей. Чуть ранее перед судом предстали бывшие шереметьевские полицейские, прикрывавшие злоумышленников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

О том, что очередное уголовное дело участников «шереметьевского» ОПС направлено в суд, 17 августа сообщила Генпрокуратура РФ. Большое расследование, как рассказывал “Ъ”, было начато в конце 2024 года, и на сегодня в его материалах более 40 обвиняемых. Поэтому СКР по мере сбора доказательств дело «дробит» и отправляет фигурантов под суд небольшими группами. На этот раз обвинительное заключение было утверждено Генпрокуратурой в отношении группы «зазывал», составлявших, по материалам дела, отдельное структурное подразделение ОПС. Их 27-томное дело было выделено в отдельное производство.

Александру Лебедеву, Алексею Андрееву, Сергею Волоруеву, Арифу Мамедалиеву и Игорю Морозову вменяются в вину ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой).

По версии следствия, ОПС было создано лидерами лобненской ОПГ Игорем Бардиным и Алексеем Кабочкиным еще в 2018 году в целях хищения денежных средств пассажиров в Шереметьево.

В ОПС входило несколько подразделений — «попрошайки», «зазывалы», таксисты, «спортсмены» (силовая поддержка), а также группа местных полицейских, которые прикрывали остальных. Поначалу особое внимание злоумышленники уделяли иностранцам, а с начала 2022 года — участникам СВО. Последние представлялись легкими жертвами — обычно не торговались, на поездки и дополнительные услуги соглашались быстро, иногда бывали в состоянии алкогольного опьянения, что облегчало аферистам задачу.

В обязанности «зазывал» входило найти будущую жертву (иногда наводку давали полицейские—участники ОПС), предложить услуги такси, устройство в гостиницу, покупку билетов и т. п. Все это обходилось потерпевшим в суммы, во много раз большие, чем рыночные.

Нынешним фигурантам предъявлено восемь эпизодов мошенничества, совершенных в 2023–2024 годах, среди потерпевших — шесть участников СВО. Причиненный им ущерб колеблется в пределах 39 тыс.— 215 тыс. руб., общая сумма составила более 537 тыс. руб.

В Химкинский суд недавно поступило дело еще одного подразделения ОПС, которое, по материалам дела, курировал Игорь Русин (Зелик). В него, по данным СКР, входили сотрудники шереметьевского ЛУ МВД — командир отдельной роты ППС управления Араик Чивчян, оперуполномоченный уголовного розыска Виктория Калачева, полицейский ППС Гамзы Исмаилов и другие «неустановленные лица». Им инкриминируются участие в ОПС, злоупотребление должностными полномочиями с причинением тяжких последствий и служебный подлог (ст. 210, ст. 285 и ст. 292 УК РФ).

Участники «полицейского» подразделения ОПС, говорится в деле, «пользуясь своим должностным положением, получали и передавали соучастникам сведения о гражданах, в том числе об участниках СВО, следующих через аэропорт Шереметьево, у которых возможно похитить денежные средства, а после совершения хищений с целью сокрытия деятельности преступного сообщества принимали незаконные решения об отказе в возбуждении уголовных дел по заявлениям потерпевших».

Действовали полицейские примерно по одной схеме. Если к ним обращались с заявлениями потерпевшие, то стражи порядка связывались с виновным в хищении участником ОПС и требовали вернуть деньги. После чего писали постановления об отказе в возбуждении дела.

Вину подавляющее большинство фигурантов расследования признает только в отдельных преступлениях, отвергая причастность к ОПС. Впрочем, несколько ключевых фигурантов пошли на сделку со следствием, среди них и предполагаемые лидеры преступного сообщества и его структурных подразделений.

Александр Александров