Зазывал позвали в подсудимые
Направлено в суд дело ОПС, обворовавшего участников СВО в Шереметьево
В Химкинский горсуд Московской области направлено очередное уголовное дело участников преступного сообщества (ОПС), которые разными способами похищали деньги у пассажиров, в том числе участников СВО, в аэропорту Шереметьево. На этот раз на скамье подсудимых окажутся так называемые зазывалы — они предлагали потерпевшим услуги по перевозке или устройству в гостиницу по многократно завышенной цене. Ущерб, причиненный потерпевшему, иногда достигал нескольких сотен тысяч рублей. Чуть ранее перед судом предстали бывшие шереметьевские полицейские, прикрывавшие злоумышленников.
Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ
О том, что очередное уголовное дело участников «шереметьевского» ОПС направлено в суд, 17 августа сообщила Генпрокуратура РФ. Большое расследование, как рассказывал “Ъ”, было начато в конце 2024 года, и на сегодня в его материалах более 40 обвиняемых. Поэтому СКР по мере сбора доказательств дело «дробит» и отправляет фигурантов под суд небольшими группами. На этот раз обвинительное заключение было утверждено Генпрокуратурой в отношении группы «зазывал», составлявших, по материалам дела, отдельное структурное подразделение ОПС. Их 27-томное дело было выделено в отдельное производство.
Александру Лебедеву, Алексею Андрееву, Сергею Волоруеву, Арифу Мамедалиеву и Игорю Морозову вменяются в вину ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой).
По версии следствия, ОПС было создано лидерами лобненской ОПГ Игорем Бардиным и Алексеем Кабочкиным еще в 2018 году в целях хищения денежных средств пассажиров в Шереметьево.
В ОПС входило несколько подразделений — «попрошайки», «зазывалы», таксисты, «спортсмены» (силовая поддержка), а также группа местных полицейских, которые прикрывали остальных. Поначалу особое внимание злоумышленники уделяли иностранцам, а с начала 2022 года — участникам СВО. Последние представлялись легкими жертвами — обычно не торговались, на поездки и дополнительные услуги соглашались быстро, иногда бывали в состоянии алкогольного опьянения, что облегчало аферистам задачу.
В обязанности «зазывал» входило найти будущую жертву (иногда наводку давали полицейские—участники ОПС), предложить услуги такси, устройство в гостиницу, покупку билетов и т. п. Все это обходилось потерпевшим в суммы, во много раз большие, чем рыночные.
Нынешним фигурантам предъявлено восемь эпизодов мошенничества, совершенных в 2023–2024 годах, среди потерпевших — шесть участников СВО. Причиненный им ущерб колеблется в пределах 39 тыс.— 215 тыс. руб., общая сумма составила более 537 тыс. руб.
В Химкинский суд недавно поступило дело еще одного подразделения ОПС, которое, по материалам дела, курировал Игорь Русин (Зелик). В него, по данным СКР, входили сотрудники шереметьевского ЛУ МВД — командир отдельной роты ППС управления Араик Чивчян, оперуполномоченный уголовного розыска Виктория Калачева, полицейский ППС Гамзы Исмаилов и другие «неустановленные лица». Им инкриминируются участие в ОПС, злоупотребление должностными полномочиями с причинением тяжких последствий и служебный подлог (ст. 210, ст. 285 и ст. 292 УК РФ).
Участники «полицейского» подразделения ОПС, говорится в деле, «пользуясь своим должностным положением, получали и передавали соучастникам сведения о гражданах, в том числе об участниках СВО, следующих через аэропорт Шереметьево, у которых возможно похитить денежные средства, а после совершения хищений с целью сокрытия деятельности преступного сообщества принимали незаконные решения об отказе в возбуждении уголовных дел по заявлениям потерпевших».
Действовали полицейские примерно по одной схеме. Если к ним обращались с заявлениями потерпевшие, то стражи порядка связывались с виновным в хищении участником ОПС и требовали вернуть деньги. После чего писали постановления об отказе в возбуждении дела.
Вину подавляющее большинство фигурантов расследования признает только в отдельных преступлениях, отвергая причастность к ОПС. Впрочем, несколько ключевых фигурантов пошли на сделку со следствием, среди них и предполагаемые лидеры преступного сообщества и его структурных подразделений.