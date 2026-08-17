В Свердловской области остаются подтопленными 7 домов и 683 приусадебных участка

В Свердловской области в зоне подтопления остаются семь жилых домов, 683 приусадебных участка, девять низководных мостов и один участок автодороги, сообщили в региональном МЧС. За прошедшие сутки от воды освободились 19 приусадебных участков, новых подтоплений не произошло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Отмечается, что на текущие сутки подтоплений, затоплений территорий и объектов инфраструктуры не прогнозируется.

Ранее сообщалось, что в свердловском парке «Оленьи ручьи» закрыли часть маршрутов из-за паводка.

Полина Бабинцева