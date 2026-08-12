В свердловском парке «Оленьи ручьи» закрыли часть маршрутов из-за паводка
В природном парке «Оленьи ручьи» (Свердловская область) временно закрыли маршруты к пещере «Дружба» и Большому провалу. Причиной стали разлив ручьев и подтопление пещеры, сообщили в администрации парка.
Фото: Природный парк «Оленьи ручьи»
«Чтобы никто из вас не попал в беду, мы закрыли проход на левый берег. Очень просим вас не пытаться гулять там в обход — сейчас это небезопасно. Мы держим руку на пульсе и обязательно расскажем, когда вода отступит и можно будет снова гулять по любимым местам»,— сообщили в администрации парка.
Ранее в Свердловской области из-за затопления паводковыми водами закрыли для посещения природный парк «Бажовские места».